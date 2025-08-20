ゆうちゃみの妹でモデルのゆいちゃみが１９日、テレビ朝日系「ロンドンハーツ」内で「ゆい小池」に改名した。

この日はギャルモデルたちがコロコロチキチキペッパーズのナダルに悩みを相談する「進路相談」を放送。ゆいちゃみは、姉のゆうちゃみと比較される悩みを打ち明けると、ナダルは「『ちゃみ』から離れた方がいい。『ちゃみ』を捨てよう」とやや投げやりながらも助言。田村淳が１３年に番組内で千鳥のノブが「ノブ小池」と１年間限定ながら改名したことがあると言うとゆいちゃみも「へー」。

そして「改名したい。これを機に」と言ったことから、淳は「実績があるのは『小池』だけどね。ゆい小池。あのノブの小池、ゆうちゃみの妹が引き継いだらしいよって」というと、陣内智則も「これは話題になる」などとノリノリ。

結果、ゆいちゃみは「ゆい小池」に改名を決意して番組は終わった。

一夜明けた２０日、改名したゆいちゃみはＸで「ロンドンハーツに出演させて頂き、名前改名しました。ゆいちゃみ↓ゆい小池 になりました。心機一転してこれからも頑張りますッ よろしくお願いします」と報告している。

ノブは１３年のロンハーで女性出演者たちからノブの名前が出ず「小池さん」と間違えて呼ばれたため「ノブ小池」となった。１５年１月１日に「ノブ」に戻している。