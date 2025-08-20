これ、結構決定版なんだよな。

PHILIPSのコンセント一体型モバイルバッテリーが、Amazonでセール中です。

フィリップス モバイルバッテリー コンセント一体型 DLP4350Q 4,980円 Amazonで見る PR PR

これ、かなりオススメなんです。

いろんなものが不要になる

Image: Amazon

この製品、容量は10,000mAh。ACプラグが付いているので、コンセントに直接挿して本体充電が可能です。充電用のケーブル、不要です。

本体からはUSB-Cケーブルが生えています。ほかの機器への充電時のケーブル、不要です。

本体にはUSB-C端子があるので、別途ケーブルを用意すれば複数台の機器への充電が可能。1台しか充電できないという不安、不要です。

そして、Apple Watchの充電端子も備えています。Apple Watch用充電器、不要です。

パススルー対応なので、本体充電しながら他の機器への充電も可能

Image: Amazon Image: Amazon

これ1台あれば、とりあえず充電関連はほぼ困りません。バッグに1つ入れておけば、安心感ハンパない。

おそらく過去最安

こちら、現在Amazonで4,980円。おそらく過去最安です。iPhoneとApple WatchとiPad持ち歩いてるという方は、これが1台あればかなり身軽になれるはずです。

モバイルバッテリー選びの終点はこちらです。

Source: Amazon