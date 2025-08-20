いろんなものが不要になるPHILIPSの万能モバイルバッテリーがセール中です
これ、結構決定版なんだよな。
PHILIPSのコンセント一体型モバイルバッテリーが、Amazonでセール中です。
これ、かなりオススメなんです。
いろんなものが不要になる
この製品、容量は10,000mAh。ACプラグが付いているので、コンセントに直接挿して本体充電が可能です。充電用のケーブル、不要です。
本体からはUSB-Cケーブルが生えています。ほかの機器への充電時のケーブル、不要です。
本体にはUSB-C端子があるので、別途ケーブルを用意すれば複数台の機器への充電が可能。1台しか充電できないという不安、不要です。
そして、Apple Watchの充電端子も備えています。Apple Watch用充電器、不要です。
これ1台あれば、とりあえず充電関連はほぼ困りません。バッグに1つ入れておけば、安心感ハンパない。
おそらく過去最安
こちら、現在Amazonで4,980円。おそらく過去最安です。iPhoneとApple WatchとiPad持ち歩いてるという方は、これが1台あればかなり身軽になれるはずです。
モバイルバッテリー選びの終点はこちらです。
