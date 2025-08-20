■これまでのあらすじ

幼なじみが原因で、ののかは搾取の場面を見ると相手が誰でも口を出してしまう。そんな自分の行動を異常だと思うが、やめることはできなくて…。そんな中、同じ会社の辻森に食事に誘われたことがキッカケで、ふたりは交際を始めようとする。しかしののかは自分が割り勘至上主義だということ、辻森は要領が悪いことを挙げ、ふたりは「それでもいいか」と相手に確認した上で交際をスタートさせるのだった。



■時にはイライラすることも

■彼のそばにいると…■小さな子どもだった私辻森と付き合いはじめて、ののかは時にそのお人よしぶりにイライラすることもあります。でも…。頼まれたら断れない、貧乏くじばかり引く彼が、それでも他人を信じて歪まず一生懸命生きていること。そんな事実がののかの道しるべになっていて…。彼と一緒にいると、ののかはつらい思いをひとりで抱えていた、幼い自分が癒やされるように感じるのでした。(あさのゆきこ)