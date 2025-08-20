１９日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、ギャルモデル・あおぽんが登場。「水曜日のダウンタウン」でバズり、「踊る！さんま御殿！！」にも４回出演するも、その後、テレビ出演がほとんどないという悩みを打ち明けた。

この日はコロコロチキチキペッパーズのナダルが悩めるタレントの相談に乗る「ナダル先生のタレント進路相談」を放送。今回は３人のギャルタレントが登場した。

その中の１人があおぽん。２３年の「水ダウ」で「怪しい自称プロデューサーから『１００万円払ったら水曜日のダウンタウンに出してあげるよ』と持ちかけられ、ホントに払ったヤツがホントに出演できるホントドッキリ」でただ１人１００万円を支払い、スタジオ出演を勝ち取った。

その後、「さんま御殿」にも４回出演したが、今年はテレビの仕事は「まだ２回」と激減。「それ以降テレビの仕事がなくて。このままでいくのか、ニコルンビームみたいなキャッチコピーを持ってやるのか」と悩みを相談した。

あおぽんはこの日のために考えてきたという「八重歯っきゅん」というギャグも披露。だがすぐに感想を求めたことから、ナダルは「間を怖がってる、やり続けて固まるぐらいの勇気を」と助言していた。