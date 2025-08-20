他人名義のクレジットカードを使い、インターネットで商品を不正に購入した疑いで男2人が逮捕されました。

【写真を見る】他人名義のクレジットカード番号で商品を不正購入か ワンタイムパスワードも自分たちに届くように… 男2人を逮捕

逮捕されたのは、横浜市の会社員・坂口康一容疑者（41）と、住居不定の自営業・金子修平容疑者（44）です。

警察によりますと2人はことし6月、他人名義のクレジットカード番号で、通販サイトからスマートフォン1台約14万円相当を不正に購入した疑いがもたれています。





警察は2人の認否を明らかにしていません。この通販サイトでは商品を購入する際にクレジットカード番号の入力に加え、ワンタイムパスワードによる認証が必要でしたが、2人は盗んだカード情報を使ってカードに登録されたメールアドレスと電話番号を変更し、パスワードが自分たちに届くように設定していたということです。坂口容疑者のパソコンには47万件以上のカード情報が保存されていて、警察は不正に集めた個人情報を使って商品の購入と転売を繰り返していたとみて余罪を調べています。