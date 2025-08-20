【ティファニー×クリスマスコフレ2025】発売日は？香水のギフトセットがティファニーブルーのBOXに♡
2025年11月1日(土) 限定発売
ティファニーから今年もホリデーシーズンを華やかに彩るスペシャルなギフトセットが登場。
ブランドを象徴するアイコニックなティファニーブルーボックスを開けると、人気のティファニー ローズ ゴールド オードパルファム 75ml、同ミニチュア、同ボディローションがセットされています。
「ティファニー ローズ ゴールド」は、明るく前向きなスピリットを表現したフルーティフローラルムスキーの香り。ピンクペッパーとブラックカラントが華やかに弾けるトップノートから始まり、ミドルノートにはブルーローズが気品ある存在感を漂わせます。ラストは温かみのあるムスクとアンブレットシードが肌にやさしく溶け込み、洗練された余韻を残します。
今回の限定ギフトセットには、そんな香りを纏えるボディローションのミニサイズもセットに！ 冬の乾燥する肌をケアしながらラグジュアリーなひと時を楽しんで。
セット内容
ティファニー ローズ ゴールド オードパルファム 75ml + 5ml
ティファニー ローズ ゴールド パフュームド ボディローション 100ml
発売日情報、公式サイトまとめ
