

これは何でできているでしょうか

【写真を見る】これが「木彫り」！？ カップに勢いよく注がれるコーヒーがすごい！

冒頭の写真、実は木彫りでできているんです。

SNSで作品がバズりまくりの「木彫りアーティスト」のキボリノコンノさんは、元公務員で、「木彫りの彫り方を教わったことはない」そうです。作品が世に送り出されるまでの誕生秘話がたっぷり載った『まだ何になるかわからない』より一部抜粋し再構成のうえ、作品にかける想いを作品写真とともにお届けします。

彫り方を教わったことはない

僕はやり方について、木彫りを始めてから今日に至るまで、誰かに木彫りの彫り方を教わったり、調べたりしたことは一度もありません。

あえて調べない。すべて独学でやる。―――そう決めているのは、僕の過去の失敗が大きく影響しています。

僕は中学生のころから20年以上、競技として卓球を続けてきました。大きな試合で優勝することを目標に、YouTubeや本で卓球の技術を学んだり、時には中国人のコーチについてもらったりして、真剣に取り組んできたんです。すべては優勝するため。正しい練習をして、とにかく最短ルートで勝利することだけを考えてきたんですよね。

でも、学べば学ぶほど、技術は上達していくんですけど、肝心な試合ではなかなか勝つことができなくて。

人より練習をして、技術もどんどん上がっていくのに、どうして勝てないんだろう……。

いま思えば、僕は正しいやり方を学ぶのに必死で「こうすれば勝てるはず」という固定観念がついてしまい、状況に応じて、いまはどの選択がベストなのかを「自分で考える」ということをしてこなかったんです。

たとえば初めて戦う相手に対して、試合中、いまどのような技が効いているのか、相手の弱点は何かを見極めることができていませんでした。技術ばかり向上しているので、無理に難しいプレーをしてしまい、自分から失点を重ねてしまっていました。

勝つという目標にこだわればこだわるほど「時間をムダにしたくない」「遠回りできない」と、最短ルートで勝つことばかり考えるようになっていました。そうすると自然と、負けないために、誰かから「答えを教わろう」という姿勢になっていっちゃうんです。

その分、もっとも大切なはずの「自分で考える」ことを疎かにしてしまったんです。テクニックはあるのに、試合で使えない。だから肝心の試合では、いつも勝てない……。

この失敗の経験を生かして、僕は木彫りを始めるにあたって、誰かにやり方を習ったり、正しい手順を調べたりすることを、いっそのことやめてみようと思ったんです。特に僕は趣味で木彫りを始めたので、失敗したって失うものもない。「自分で考える」ことを楽しんでみようと決めました。

いまはYouTubeで検索すれば、木彫りのやり方がきっと山ほど出てくる時代です。特に何も考えなくても、手順どおりにやれば、お手本のような作品をつくることができるかもしれません。

「こういうものをつくりたい」と思って調べて、出てきたつくり方どおりにつくれば、「きっとこうなるだろう」という予想どおりのものができあがります。失敗することも少ないでしょう。

「溶けかけの氷」はどう作った？

僕はというと、電動工具や刃物の使い方など、危険なことややってはいけないことのルール、ケガをしないための方法だけはしっかり調べますが、あとは「どうすれば、つくりたいものをつくれるか」を、一から自分で考えるようにしています。

たとえば「溶けかけの氷」をつくってみたい。だけど、どうすれば透明の氷が木彫りでできるのか、全くわかりません。正解も不正解も、そもそも完成するのかどうかもわからないスタートです。だから、とにかく自分で考えていくしかありません。

考えるといっても、氷を前にうんうん唸っているだけでは、作品はできません。氷を観察してみたり、写真に撮ってみたり、実際に少し彫ってみたりと手を動かしてみます。そして「どうすれば『透明』な表現ができるのだろう？」と試行錯誤しながら理想のイメージに近づけていくんです。

「このとおりにすればできる」という手順があれば、こんなに迷うことはないはずですよね。遠回りせず、最短ルートで氷をつくればいい。それだと失敗することはないけど、同時に、新しいものが生まれることも少ないような気がします。

とにかく行動しながら考えていく。うまくいかなければ「だったらこうしよう」と改善してみる。

このくり返しをするからこそ、誰も見たことのないような新しい表現に挑戦できるのかなと、いまは思っています。

僕の“キボリ”は、すべて独学です。「どうすれば、つくりたいものを表現できるか」を考えるところから、制作が始まります。中でも木で表現できそうにないものにトライするときほど、ワクワクします。さて、これを、どうやってつくろう？



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

「いま 注がれている」コーヒーの液体

↓

コーヒーが流れ落ちる形や水面のゆらぎ、泡を彫刻し、ニスで「透き通る色」を出す

「透明な泡」や「液体の透け感」はどう再現？

カップに勢いよく注がれるコーヒーを、どうやって木彫りでつくろう？ 注いだ瞬間、液体の表面にできる「透明な泡」や液体の「透け感」を再現したいけど、泡の一粒一粒を彫ることはできないし、木はそもそも透き通らない。

だから、逆に木の表面に穴を彫ってへこませることで、泡のように見せたり、濃淡をつけた着色や、ニスのつや感によって透明に見える感じを出したりしています。「まだ世の中にないつくり方」のクイズを解くような感じです。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

1、研究しつくした形

本物のコーヒーを何度も注いで、どのような形に彫れば、コーヒーが「いま注がれている」瞬間に見えるかを研究。形が決まったら、木材に下書きをしていく。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

2、泡を穴で再現

コーヒーが水面にぶつかったときにできる気泡を再現するため、表面に小さな穴を彫っていく。穴の中に陰影がつくことで「へこみ」を「でっぱり」に錯覚するので、穴が泡に見える。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

空中のコーヒーはどう表現？

3、濃淡を調整

注がれている途中の、空中のコーヒーには、透けるような感じを出したい。さまざまな濃さの茶色い絵の具を、筆で塗っては部分的に布で拭きとり、濃淡をつくる。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）

4、つやを出す

絵の具だけでなく、つや出しのニスを使って光沢を出す。これがコーヒーの液体感のポイントに。水面の部分はゆらめくように彫っておき、つやを出すことでゆらぎに見える。



（写真：『まだ何になるかわからない』より）





（キボリノコンノ ： 木彫りアーティスト）