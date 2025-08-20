あー俺じゃダメだったか。40歳女性にプロポーズした25歳男性、逆歳の差カップルが出した答えとは……【ないものねだりの女達。 #663】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
圭吾について行くことを母親に後押ししてもらった真琴。ついにイタリア行きの日がやってきたようですが……。
真琴を信じながらも、来てくれたことに安堵している圭吾の顔がぐっと来ますね……！ 2人が結ばれて本当に良かったです！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
