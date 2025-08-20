東京午前のドル円は１４７．８２円付近まで強含んだ後、１４７．４２円付近まで押し戻された。対主要通貨で円買いやドル買いが優勢となっているなか、ドル円の方向感は限られている。



ユーロ円は１７１．４７円付近、ポンド円は１９８．６３円付近まで下落。ユーロドルやポンドドルも下落しており、円高・ドル高が鮮明。



ＮＺドル／ドルとともに、ＮＺドル円は８５．９６円付近まで急落。円高・ドル高の動きのほか、ＮＺ中銀が０．２５％の追加利下げを発表した後のＮＺドル売りも持ち込まれている。ＮＺ中銀が政策金利であるオフィシャル・キャッシュ・レート（ＯＣＲ）の見通しを下方修正したことや、０．５０％の大幅利下げを検討したことがＮＺドルの重し。



