NZドル円86円割れ、NZ中銀が予想以上にハト派的 あと2回の25bp利下げの可能性

NZドル円86円割れ、NZ中銀が予想以上にハト派的 あと2回の25bp利下げの可能性



NZ中銀は予想通り25bp引き下げたが声明がハト派な内容だった。



今回の会合では25bpか50bpかを議論し4対2で25bp引き下げを決定した。インフレ圧力が予想通り緩和すればさらに引き下げる、利下げの効果が経済全体に浸透するにつれ景気回復が加速する可能性もあると指摘。NZ中銀の最新予測では25bpの利下げがあと2回行われる可能性が非常に高いことが示唆されている。



予想以上のハト派声明を受けNZドルは急落、対ドルで1.1%下落。NZドル円は86円台を割り込んでおり、NZ政策金利発表時から1円近く下げている。

