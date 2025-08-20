与田祐希、乃木坂46卒業メンバーらと大はしゃぎ動画公開「金髪ポニーテールもたまらんっ」
元乃木坂46で俳優の与田祐希（25）が、20日までに自身のインスタグラムを更新。乃木坂46卒業メンバーとの写真などを公開した。
【動画あり】金髪ポニテ姿も公開！同期メンバーと大はしゃぎする与田祐希
与田は「夏休み」の一言に「#香川」「#真夏の全国ツアー2025」「#日村さんTシャツ」と3つのハッシュタグをつけて投稿。与田と同じ3期生の同期で、同グループを卒業した佐藤楓・大園桃子と3人で乃木坂46のライブを観覧している動画や、与田がバナナマン・日村勇紀のTシャツを着用している写真、3人で香川県を観光した様子などを公開した。また、最後には金髪ポニーテール姿でうどんを食べる動画も投稿した。
ファンからは「仲良し3人で楽しそう」「これは胸アツ」「3人ともかわいい！」「はしゃいでんのかわいすぎだろ」「金髪ポニーテールもたまらんっ」「金髪似合いすぎてる」などの声が寄せられていた。
