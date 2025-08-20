BMSGが、2025年9月18日に迎える設立5周年を記念して、渋谷全域を舞台にした特別企画『BMSG STREET GALLERY』を9月17日から23日まで開催する。

同企画は、5周年のコンセプト『GRAND CHAMP』に基づき、渋谷のストリート全域を1つの巨大なアートギャラリーに見立てて、これまで歩んできた5年間のすべてを、屋内外を使った様々な場所でショーケースしていく、都市ジャック型の展示／インスタレーション企画だ。

今年で4度目となる周年記念企画。1度目の2022年にはBMSG設立2周年を記念し、渋谷ジャックから初の自社興行フェス『BMSG FES’22』を開催。また、BMSGアーティスト全員参加曲「New Chapter」リリースへと繋いだ『新章突入』企画を行った。続く2023年は、BMSG設立3周年と『BMSG FES’23』開催を記念し『一夜限りの3周年感謝 TVCM』を放映。そして、2024年は、会社のビジョンとして“TYOISM”（トウキョウイズム＝東京を起点とする独自のグローバリズム）を掲げた年に合わせ、ファン参加型の東京23区ジャックに挑んだ。

今年は『GRAND CHAMP』という言葉で括り、所属アーティストによる大規模フェス『BMSG FES’25』や5周年企画を展開していく。設立記念日である9月18日を跨ぐ1週間、渋谷全域で開催する『BMSG STREET GALLERY』では、これまでの5年間の軌跡と、これからの挑戦を様々なかたちで表現する展示を予定。歩みを振り返りつつ、新たな“てっぺん”を目指し進み続けるBMSGの姿勢が随所で体感できる企画になるという。

公開された各施策は、『zone B：BEYOND 5 YEARS』、『zone M：MEMORIAL STREET』、『zone S：SHOWCASE OF TALENTS』、『zone G：GRAND CHAMP MURAL』の4つ。

『BMSG STREET GALLERY』の入口ともなる『zone B：BEYOND 5 YEARS』では、過去の映像や写真を通じてBMSG5年間の軌跡を振り返れるほか、この先の未来へ広がる可能性を体感できる特別展示をSHIBUYA TSUTAYA1階にて開催。B1Fでは、アートギャラリーのギャラリーショップのようにグッズ販売も行われ、さらに7階ではBMSGアーティストとのコラボカフェもオープンする。

渋谷センター街に広がる『zone M：MEMORIAL STREET』では、通りに掲げられた無数のフラッグで、BMSGが成し遂げた数々のメモリアルな瞬間が時系列で1つずつ丁寧に刻まれる。歩くだけでも5年間の軌跡を追体験できる独創的な展示になっている。

BMSGのミッション「才能を殺さないために。」にインスパイアされた展示とも呼べるのが『zone S：SHOWCASE OF TALENTS』。BMSGに集まった才能たちを、特殊な印刷技術を使ってインタラクティブに展示。渋谷のストリート中に点在する黒塗りのポスターには、『光を当てれば、才能は何度だって輝く。』の文字がある。この言葉をヒントに、スマートフォンなどのカメラでフラッシュを焚いて特定の場所を撮影すると特別な仕掛けを楽しむことができる。

『BMSG FES’25』の顔ともなっているビジュアルが、巨大な“Street Mural Art”（＝建物の壁や天井など、大規模な空間に描かれる絵画）のように渋谷の中心に登場するのは、『zone G：GRAND CHAMP MURAL』。これまでの5年間の出来事、歴史の絵巻物のような日本画調の『BMSG5周年絵巻』の前に立つBMSGのメンバーたちが、高さ約6.4m、幅約14mの巨大アートに描かれている。

さらに、BMSGの姿勢を体現するような特別シークレット企画も予定中だ。

・BMSG設立5周年にあたりSKY-HIよりメッセージ

2025年9月18日、BMSGは設立5周年を迎えます。

「才能を殺さないために。」をスローガンに掲げ、ここまで様々な、そして身に余る成功を手にすることができました。まずは何よりもここまで関わった、そして応援してくださった全ての方に心より感謝申し上げます。同時に、その成功の全てが、利己的な物ではなくエンターテイメント業界全体の底上げと革新に寄与出来ている事を誇りに思います。

そんなこの5周年を記念すべく掲げたコンセプトは"GRAND CHAMP"大層なコンセプトを掲げてしまいましたし、謙虚な姿勢を忘れてはならないと常々身に刻んではおりますが、大きな成功を"応援してくださる皆様と共に"築き上げてきたという事実に対して、しっかりとお祝いをしたく思いますし、同時にこれはより一層の発展を誓う為に、今後への覚悟と決意、そして戒めを強く込めた物にもなります。

その想いを込めて開催するのが、「BMSG STREET GALLERY」です。改めて、成し遂げた成功の分は日本をRepresentしたいですし、全てのカルチャーに強いRespectを示したく、かつての発信地であった渋谷の街全体を、恐縮ながら巨大なアートギャラリーにさせていただきます。

そんなこのBMSG STREET GALLERYは、BMSGが歩んで来たこれまでの軌跡と奇跡を全身で感じていただくインスタレーションとなりますが、本当に何もなかった、ゼロからのスタートであった会社が、茨の道である芸能界、音楽業界で立ち上がり続けてきた道程は、あなたが未来を夢見る為のヒントや応援になる…といいな、と思っています。長々と紡いでしまいましたが、今まで応援してくださった方々はその歴史の分噛み締めていただけたら、そして最近知った方には歴史に触れていただけたら、何も知らない方にもちょっとだけ知っていただけたら幸いです。音楽を、エンターテイメントを、Showbizを、日本を、アジアを、この世界を、ひいては生きとし生ける全ての方々の未来に光がさす事を祈りつつ、改めてこれから先の5年に挑みます。重ね重ね、いつもありがとうございます。そして、何卒今後ともよろしくお願いします。

株式会社BMSG 代表取締役 CEOSKY-HI

（文＝リアルサウンド編集部）