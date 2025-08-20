Uru、Mrs. GREEN APPLE楽曲をピアノカバー 「青と夏」オフィシャルオーディオ公開
シンガー・ソングライターのUruが、ニューシングル「Never ends / 手紙」（8月27日リリース）より、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」のカバーのオフィシャルオーディオを公式YouTubeで公開した。
【動画】UruがMrs. GREEN APPLEの「青と夏」をカバー
疾走感と切なさをあわせ持つ夏の青春を描いたMrs. GREEN APPLEの楽曲「青と夏」を、Uruがピアノでカバー。透明感にあふれる歌声と繊細な表現が加わった夏の清涼感あふれる作品に仕上がっている。
同シングルにはこのほか、注目の主題歌2曲も収録されており、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』（放送中）の主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』（公開中）の主題歌「手紙」を収録する。
