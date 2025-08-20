AppleがWWDC25で発表した「iOS 26」では、パーソナルAIのApple Intelligenceに20の新機能が追加される予定です。この新機能をApple関連の情報を取り扱う9to5Macがまとめています。

Apple Intelligence gets 20+ brand new features in iOS 26, here’s the full list - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2025/08/19/apple-intelligence-new-features-in-ios-26-full-list/

◆コミュニケーション関連機能



iOS 26のApple Intelligenceではコミュニケーションに大きな重点が置かれており、メッセージアプリやFaceTime、電話アプリが大幅にアップグレードされます。

・メッセージのライブ翻訳

Appleがサポートしている言語で交わされるメッセージを自動翻訳

・メッセージアンケートの提案

会話に基づきアンケートの作成を自動で提案

・Playgroundを利用した会話の背景

メッセージアプリで使える背景画像をPlaygroundを使って作成可能

・メッセージの自然言語検索

AIを活用した検索機能がメッセージアプリに導入され、メッセージ・写真・リンクなどを検索可能に

・通話のライブ翻訳

FaceTimeと電話アプリでサポートされている言語の翻訳を自動で文字起こししたり、音声で読み上げたりすることが可能に

・ボイスメールの概要

ボイスメールの文字起こしの概要が自動で利用可能に

◆Apple Intelligenceのサポートアプリおよび言語が拡大



iOS 26ではApple Intelligenceのサポート範囲が拡大しており、サードパーティーアプリにも対応し、新しい言語もサポートします。

・マップアプリの検索機能がアップグレード

AIによる自然言語検索に対応

・ショートカットアプリでAIアクションを利用可能に

AppleのAIモデルやライティングツール、画像生成機能をショートカップアプリのアクションとして利用可能に

・自動分類リマインダー

リマインダーアプリの整理されていないリストをAIが自動で分類可能に

・リマインダーの提案

メール・ウェブサイト・メモの内容に基づいて新しいリマインダーを作成

・ウォレットアプリで注文の追跡が可能

AIがAmazonでの購入も含めて、注文追跡情報をメールの受信ボックスから直接取得

・サードパーティーアプリのAIモデル

サードパーティーアプリが新しいAI機能を実装する際、AppleのFoundation Modelsを利用可能に

・新しくサポートされる言語

デンマーク語、オランダ語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語、中国語(繁体字)、ベトナム語

◆画像生成機能のアップグレード



Appleのジェン文字やPlaygroundも、iOS 26でアップグレードされます。

・PlaygroundのChatGPT

ChatGPTを使ってカスタムイメージの作成が可能

・複数の絵文字を混ぜるジェン文字

2つの絵文字を混ぜて新しいジェン文字を生成可能

・カスタム表情

Playgroundとジェン文字を使用すると、人物に基づいた作品の表情をカスタマイズすることが可能に

・人物画像の個人属性

Playgroundとジェン文字では、顔の毛やメガネなどの個人属性も変更可能に

◆その他



この他、新しいバッテリーモードや強力なビジュアルインテリジェンス機能にもApple Intelligenceは関係しています。

・アダプティブ電源モード

AIによる最適化によりバッテリー寿命を延ばすことが可能

・スクリーンショットのビジュアルインテリジェンス

「ChatGPTに尋ねる」「画像検索」「カレンダーに追加」などの機能が追加

・すべてのアプリの通知概要

ニュースとエンターテインメントの通知概要が利用可能に

なお、記事作成時点でApple Intelligenceに対応しているiPhone(iPhone 15 Pro以降)はiOS 26でも全機能を利用可能ですが、新しく古い端末にサポートが拡大されるということはないので注意してください。