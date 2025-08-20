iOS 26でApple Intelligenceに新しく実装される20機能まとめ
AppleがWWDC25で発表した「iOS 26」では、パーソナルAIのApple Intelligenceに20の新機能が追加される予定です。この新機能をApple関連の情報を取り扱う9to5Macがまとめています。
Apple Intelligence gets 20+ brand new features in iOS 26, here’s the full list - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2025/08/19/apple-intelligence-new-features-in-ios-26-full-list/
iOS 26のApple Intelligenceではコミュニケーションに大きな重点が置かれており、メッセージアプリやFaceTime、電話アプリが大幅にアップグレードされます。
・メッセージのライブ翻訳
Appleがサポートしている言語で交わされるメッセージを自動翻訳
・メッセージアンケートの提案
会話に基づきアンケートの作成を自動で提案
・Playgroundを利用した会話の背景
メッセージアプリで使える背景画像をPlaygroundを使って作成可能
・メッセージの自然言語検索
AIを活用した検索機能がメッセージアプリに導入され、メッセージ・写真・リンクなどを検索可能に
・通話のライブ翻訳
FaceTimeと電話アプリでサポートされている言語の翻訳を自動で文字起こししたり、音声で読み上げたりすることが可能に
・ボイスメールの概要
ボイスメールの文字起こしの概要が自動で利用可能に
◆Apple Intelligenceのサポートアプリおよび言語が拡大
iOS 26ではApple Intelligenceのサポート範囲が拡大しており、サードパーティーアプリにも対応し、新しい言語もサポートします。
・マップアプリの検索機能がアップグレード
AIによる自然言語検索に対応
・ショートカットアプリでAIアクションを利用可能に
AppleのAIモデルやライティングツール、画像生成機能をショートカップアプリのアクションとして利用可能に
・自動分類リマインダー
リマインダーアプリの整理されていないリストをAIが自動で分類可能に
・リマインダーの提案
メール・ウェブサイト・メモの内容に基づいて新しいリマインダーを作成
・ウォレットアプリで注文の追跡が可能
AIがAmazonでの購入も含めて、注文追跡情報をメールの受信ボックスから直接取得
・サードパーティーアプリのAIモデル
サードパーティーアプリが新しいAI機能を実装する際、AppleのFoundation Modelsを利用可能に
・新しくサポートされる言語
デンマーク語、オランダ語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語、中国語(繁体字)、ベトナム語
◆画像生成機能のアップグレード
Appleのジェン文字やPlaygroundも、iOS 26でアップグレードされます。
・PlaygroundのChatGPT
ChatGPTを使ってカスタムイメージの作成が可能
・複数の絵文字を混ぜるジェン文字
2つの絵文字を混ぜて新しいジェン文字を生成可能
・カスタム表情
Playgroundとジェン文字を使用すると、人物に基づいた作品の表情をカスタマイズすることが可能に
・人物画像の個人属性
Playgroundとジェン文字では、顔の毛やメガネなどの個人属性も変更可能に
◆その他
この他、新しいバッテリーモードや強力なビジュアルインテリジェンス機能にもApple Intelligenceは関係しています。
・アダプティブ電源モード
AIによる最適化によりバッテリー寿命を延ばすことが可能
・スクリーンショットのビジュアルインテリジェンス
「ChatGPTに尋ねる」「画像検索」「カレンダーに追加」などの機能が追加
・すべてのアプリの通知概要
ニュースとエンターテインメントの通知概要が利用可能に
なお、記事作成時点でApple Intelligenceに対応しているiPhone(iPhone 15 Pro以降)はiOS 26でも全機能を利用可能ですが、新しく古い端末にサポートが拡大されるということはないので注意してください。