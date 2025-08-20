BMSG、設立5周年記念で渋谷ジャック 巨大なアートギャラリーに「未来を夢見る為のヒントや応援になる…といいな」【コメント全文】
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」が、9月18日に設立5周年を迎える。それを記念し、東京・渋谷全域を舞台にした特別企画「BMSG STREET GALLERY」を9月17日から23日まで開催する。
【写真】B、M、S、Gのエリアが登場！渋谷ジャックイメージ
同企画では、メモリアルイヤーとなる5周年のコンセプト「GRAND CHAMP」に基づき、渋谷のストリート全域をひとつの巨大なアートギャラリーに見立て、これまで歩んできた5年間のすべてを、屋内外を使ったさまざまな場所でショーケースしていく。未だかつてない都市ジャック型の展示・インスタレーション企画となっている。
周年記念企画は、今年で4度目となる。1度目の2022年には設立2周年を記念し、渋谷ジャックから初の自社興行フェス『BMSG FES’22』を開催。また、BMSGアーティスト全員参加曲「New Chapter」リリースへとつないだ「新章突入」企画を実施した。2023年は、設立3周年と『BMSG FES’23』開催を記念し「一夜限りの3周年感謝TVCM」を放映。そして、2024年は会社のビジョンとして“TYOISM”（トウキョウイズム＝東京を起点とする独自のグローバリズム）を掲げた年に合わせ、BMSGらしくファン参加型の東京23区ジャックに挑んだ。
今年は、一歩ずつ着実に、驚くほどの勢いで成長してきた5年間を「GRAND CHAMP」という言葉でくくり、BMSGの所属アーティストによる大規模フェス『BMSG FES’25』や5周年企画を実施していく。設立記念日である9月18日をまたぐ１週間、渋谷全域で開催する「BMSG STREET GALLERY」では、これまでの5年間の軌跡と、これからの挑戦をさまざまなかたちで表現する展示を展開予定。歩みを振り返りつつ、新たな“てっぺん”を目指し進み続けるBMSGの姿勢が随所で体感できる企画となる。
【SKY-HIメッセージ】※原文ママ
2025年9月18日、BMSGは設立5周年を迎えます。
「才能を殺さないために。」をスローガンに掲げ、ここまで様々な、そして身に余る成功を手にすることができました。まずは何よりもここまで関わった、そして応援してくださった全ての方に心より感謝申し上げます。同時に、その成功の全てが、利己的な物ではなくエンターテイメント業界全体の底上げと革新に寄与出来ている事を誇りに思います。
そんなこの5周年を記念すべく掲げたコンセプトは“GRAND CHAMP”
大層なコンセプトを掲げてしまいましたし、謙虚な姿勢を忘れてはならないと常々身に刻んではおりますが、大きな成功を“応援してくださる皆様と共に”築き上げてきたという事実に対して、しっかりとお祝いをしたく思いますし、同時にこれはより一層の発展を誓う為に、今後への覚悟と決意、そして戒めを強く込めた物にもなります。
その想いを込めて開催するのが、「BMSG STREET GALLERY」です。改めて、成し遂げた成功の分は日本をRepresentしたいですし、全てのカルチャーに強いRespectを示したく、かつての発信地であった渋谷の街全体を、恐縮ながら巨大なアートギャラリーにさせていただきます。
そんなこのBMSG STREET GALLERYは、BMSGが歩んできたこれまでの軌跡と奇跡を全身で感じていただくインスタレーションとなりますが、本当に何もなかった、ゼロからのスタートであった会社が、茨の道である芸能界、音楽業界で立ち上がり続けてきた道程は、あなたが未来を夢見る為のヒントや応援になる…といいな、と思っています。
長々と紡いでしまいましたが、今まで応援してくださった方々はその歴史の分噛み締めていただけたら、そして最近知った方には歴史に触れていただけたら、何も知らない方にもちょっとだけ知っていただけたら幸いです。
音楽を、エンターテイメントを、Showbizを、日本を、アジアを、この世界を、ひいては生きとし生ける全ての方々の未来に光がさす事を祈りつつ、改めてこれから先の5年に挑みます。重ね重ね、いつもありがとうございます。そして、何卒今後ともよろしくお願いします。
株式会社BMSG 代表取締役CEO
SKY-HI
