¡ØÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME¡Ù10·î¤«¤éÊüÁ÷·èÄê¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ë¾®Ìî¸¾Ï¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢Ê¡»³½á¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ßbilibili¤¬Â£¤ë¥¢¥Ë¥áÏÈ¡ÖB8station¡×¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME¡Ù¤¬¡¢10·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾®Ìî¸¾Ï¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢Ê¡»³½á¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡©¡ØÇË»ºÉÙ¹ë The Richest Man in GAME¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤è¤ê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡¦bilibili¤Ë¤ÆºòÇ¯2·î¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¡¢ÁíºÆÀ¸¿ô1²¯²ó°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¡£¤µ¤¨¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¿¼Ìë»Ä¶ÈÃæ¤ËÆÍÁ³¥¹¥Þ¥Û¤¬¸÷¤ê¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÆæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¸½¤ì¡¢¥Á¥§¥ó¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¡¢¡È¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¡È¼ÒÃÜ¡É¿ÍÀ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë´î¤Ö¥Á¥§¥ó¤À¤¬¡¢¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ëÆÃ¼ì¤Ê¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»ñ¶â¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Á¥§¥ó¤Î¸Ä¿Í»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÀÖ»ú¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥§¥ó¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤Ê¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ø»²Æþ¤·¡¢ÌµÃã¶ìÃã¤Ê¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤ÆÀÖ»ú¤òÃ¡¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ó¤Î»×ÏÇ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èà¤Î¥²¡¼¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£¡ÖÇË»º¤¹¤ì¤ÐÉÙ¹ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¨¡¨¡¾ï¼±ÇË¤ê¡¢¥«¥ª¥¹Á´³«¤Î¡È¥É¥¿¥Ð¥¿¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥¢¥Ë¥á¡É¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿Àè¤Ç¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¡×¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÇË»º¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÉÙ¹ë¥é¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥óÌò¤ò¡¢¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¤Î¹õ»Ò¥Æ¥Ä¥äÌò¤ä¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Î¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢Ìò¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®Ìî¸¾Ï¤¬Ç®±é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¥ó¤ÎÂç³Ø»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë²ñ¼ÒÁÏÎ©¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¡¼¡¦¥ä¥óÌò¤ò¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ÎÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¤ä¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Î¥Ò¥ó¥á¥ëÌò¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿²¬ËÜ¿®É§¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Á¥§¥ó¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Èºâ»ºÊÑ´¹¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥ÈÌò¤ò¡¢¡Ø¥³¡¼¥É¥®¥¢¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ë¥ë¡¼¥·¥å¡¦¥é¥ó¥Ú¥ë¡¼¥¸Ìò¤ä¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Î»¦¤»¤ó¤»¡¼Ìò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡»³½á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢3¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ø¤È¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¥Á¥§¥ó¤¬¡¢ÉÙ¤òÃÛ¤¯¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥È¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¼ÒÃÜ¿ÍÀ¸¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤À¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à»Ñ¤È¡¢¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÍ§¿Í¡¢¥Þ¡¼¡¦¥ä¥ó¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿Éô²°¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë°Ø»Ò¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÌÌ»ý¤Á¤ÇÈù¾Ð¤à¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¥Á¥§¥ó¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¥ó¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀÖ»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢Ç°´ê¤ÎÉÙ¹ë¥é¥¤¥Õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§¾®Ìî¸¾Ï
¥Ú¥¤¡¦¥Á¥§¥ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¾®Ìî¸¾Ï¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¤ÇÂ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÇÁÖ²÷¤Ê¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§²¬ËÜ¿®É§
¡ØÇË»ºÉÙ¹ë¡Ù¤Ç¥Þ¡¼¡¦¥ä¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤äÌµÁÐ·Ï¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡ª¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§Ê¡»³½á
ÆüËÜ¸ìÈÇ¥ê¥Ã¥Á¥§¥¹¥ÈÌò¤ÎÊ¡»³½á¤Ç¤¹¡£
Ææ¤ÎÂ¿¤¤¥·¥¹¥Æ¥àÂ¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ä¤Ä¤½¤ì¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ë¤Î¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
