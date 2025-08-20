timelesz¾¾ÅçÁï¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÏ°è¤È¥³¥é¥Ü¡¡Ê¼¸Ë¡¦Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÀ©ºî
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÇÃÏ°è¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯9·î¤ËÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¡Ö¾¾ÅçÁï¥³¡£Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¡¼¥Èºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¾Åç¤¬¡¢Ê¼¸Ë¡¦Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¾ÅçÁï¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡×
¡¡¿Í¸ýÌó4Ëü¿Í¡¢Ã¸Ï©Åç¤ÎÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢À¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤òÎ×¤à¡¢Ë¤«¤Ê»ºÉÊ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¤³¤ÎÃÏ°è¡£Ã¸Ï©Åç¤È»Í¹ñ¤ò·ë¤Ö¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¡ÖÂçÌÄÌç¶¶¡×¡Ê¤ª¤ª¤Ê¤ë¤È¤¤ç¤¦¡Ë¤Ïº£Ç¯½×¹©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ2027Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤Ë¸þ¤±¡¢¶¶¤Î²¼Éô¤Ë¼«Å¾¼ÖÆ»¤ÈÊâÆ»¤Î·úÀß¤¬Ê¼¸Ë¤ÈÆÁÅç¤Ë¤è¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÂçÌÄÌç¶¶¼«Å¾¼ÖÆ»¡×¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ò1¼þ¤¹¤ëÁ´Ä¹500¥¥í¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ®¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂÅù¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ïº£¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎPR¤ËÀéºÜ°ì¶ø¤Îµ¡²ñ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø¤¦¤º¤·¤ª¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤êº£Ç¯10·î²¼½Ü¤Î³«¶È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤¿¤êÆ±»Ô¤ÏºòÇ¯½©¡¢»ÜÀß¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ø¤ÎÁ´Éý6¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤ÎÀßÃÖ¤È¡¢¾å±Ç¤¹¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÊç½¸¤ò¸ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¥³¥ó¥Ú¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢»ö¶È¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤ÈÆ±»Ô¤¬¡¢¾¾Åç¤Î¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¶¯¤¯´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ë¾å±Ç¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤ò¾¾Åç¤¬²÷Âú¤·¡¢º£²ó¤Î¥¢¡¼¥È¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï»ÜÀß¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¡¢Ë¬¤ì¤¿µ¨Àá¤Î¥°¥ë¥á¤ä·Ê¿§¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾å±Ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¤³¤Î¥¢¡¼¥È¥³¥é¥Ü¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¾¾Åç¤¬¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬²èÌÌ¾å¤ËÅÐ¾ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥°¥Ë¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¾¾Åç¤Ë¤è¤ê¡ÖÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸¶²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¾¾Åç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤òË¬Ìä¤·¤Æ±²Ä¬´Ñ»¡¤Î´ÑÄ¬Á¥¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢ÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò´Ö¶á¤ËÂÎ´¶¡£ÅöÆü¤Ï³¤¶®°ìÂÓ¤Ë¥¬¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤êÂçÊÑ¿ÀÈëÅª¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤µ¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Á³¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢³¤¤äÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¤³¤È¤ä¼«Á³¤Î¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡ÖÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡×¤Î¸¶²è¤Ï»Ô¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¡¢»Ô¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø¤¦¤º¤·¤ª¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¸å¡¢¤³¤Î¡Ö¤¦¤º¤·¤ª¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ÜÀß¤òË¬Ìä¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òSNSÅù¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¡¼¥È¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±ÇÁü¤Î¸ø³«»þ´ü¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ³Êó¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¿±²Ä¬¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È
·ã¤·¤¤¿å¤Î²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÎÏ¡É¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢
¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¿ÀÈëÅª¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢
¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤µ¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
Æ±»þ¤Ë¼«Á³¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶Æ°¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì´¿À¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë±²Ä¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¼«Á³¸½¾Ý¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ÅçÁï
So Matsushima
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖÌÄÌç³¤¶®¤Î±²Ä¬¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÈÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡È¤Ï¡¢±²Ä¬¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¼«Á³¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡È¤È²º¤ä¤«¤ÊÄ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÉÍ¥¤·¤¤¿Í²û¤Ã¤³¤µ¡É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ìþ¤··Ï¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÈÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡É¤Ï¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢³¤¤äÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ
¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤Î¤³¤È
¤ä¼«Á³¤Î¤³¤È¤ò°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¡ÈÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡È¤È¶¦¤Ë¡¢¡È¤¦¤º¤¦¤º¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê
ËÁ¸±¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÈÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡È¤Ï¡¢¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡È´¶¾ð¤ÎÆ°¤¡É¤ä¡ÉÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡É¤òÈ÷¤¨¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾¾ÅçÁï¤¬À©ºî¤·¤¿¡ÖÃ¸Ï©¤¦¤º½õ¡×
