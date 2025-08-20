M¥ê¡¼¥°¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤ÎÈþ¿Í¿ý»Î¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¤òÄ¾·â¡ÖÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¶¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¸ÅÁã¤Î³ý¿¹¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾¡É¤Î¥¦¥éÂ¦
¡ÖBEAST X¡Ê¥Ó¡¼¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ£²¥õ·î¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤Ï¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬½é¤á¤ÆM¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿£´Ç¯Á°¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ³Ú²°¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡£
¤À¤«¤é¤¤Ã¤È¡¼¡¼¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¡È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡É¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£¹·î¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ³Ú²°¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é¤½¤Î½Ö´Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦M¥ê¡¼¥°¤ËàÅÅ·âÉüµ¢á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖBEAST X¡×½êÂ°¤Î¥×¥í¿ý»Î¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡Ê34¡Ë¤ÏÂÙÁ³¼«¼ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
£¹·î15Æü¤ÎM¥ê¡¼¥°¡Ö2025-26¥·¡¼¥º¥ó¡×³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Åì¾ë¤Î¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢BEAST X¤ò±¿±Ä¤¹¤ëBSÊüÁ÷¶É¡ÖBS10¡×¤¬´ë²è¤¹¤ë¡¢BEAST X¤È¡ÖEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡×¡¢¡ÖEARTH JETS¡×¤ÎM¥ê¡¼¥°»²Àï£³¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡ÖÂçÊÙ¶¯²ñ¡×¤Î¼ýÏ¿Æü¤À¤Ã¤¿¡Ê£¸·î20Æü¡¢27Æü¡¢£¹·î£³Æü¤Î18»þ¤ËBS10¤ÇÊüÁ÷Í½Äê)¡£
¡Ö¡ÊÂçÊÙ¶¯²ñ¤Ï¡ËÎý½¬»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢BEAST X¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖBEAST X¤È¤·¤Æ¡×»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤¬¡¢¡ÖM¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¤Éé¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤À¤í¤¦¤«¡£
Åì¾ë¤Ï¡Ç21Ç¯¤Ë¡Ö¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢M¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2021-22¥·¡¼¥º¥ó¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤È£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£¶·î¤Ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Åì¾ë¤òÊü½Ð¡£ºòÇ¯£¹·î¤«¤éº£Ç¯£µ·î¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2024-25¥·¡¼¥º¥ó¡¢Åì¾ë¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¶·î30Æü¤ÎM¥ê¡¼¥°¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÅì¾ë¤ÏBEAST X¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢M¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿M¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢²áµî17Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬³Æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¾ë°Ê³°¤ÇM¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤Ï£²Ì¾¤ËÎ±¤Þ¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂàÃÄ¤·¤¿Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÊÌ¥Á¡¼¥à¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ïà°ÜÀÒá¤Ë¶á¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢£±¥·¡¼¥º¥ó°Ê¾å¤¢¤±¤ÆÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤ÏÅì¾ë¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áà¥µ¥×¥é¥¤¥º»ØÌ¾á¤È¾×·â¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Åì¾ë¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï£´¡¢£µ·î¤´¤í¤ËBEAST X¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡È¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤Þ¤À£±Ç¯¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂàÃÄ¸å¤ËÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´ñÀ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸õÊä¡É¡£¤Ì¤«´î¤Ó¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¿ý¶È³¦¤Ï¥¦¥ï¥µÏÃ¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¯Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤µ¤º¡¢Â©¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ë¡Ø¶Ã¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÆü¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡Ù¤Î±Û»³¹ä´ÆÆÄ¡Ê52¡¦ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤¬ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î£¶ÆüÁ°¤Î£¶·î24Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖSai:¡×¡Ê¥µ¥¤¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤ÇÅì¾ë¤Ï¡ÖÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈM¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤â¡ÖºÆ¡×¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×µõ¤·¤µ
Íè¤¿¤ë2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿EARTH JETS¤¬¿·¤¿¤Ë»²Æþ¤·¡¢M¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿¤Î10¥Á¡¼¥à¤ÇÇÆ¤òÁè¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¹â¤¤ÊÉ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¤½¤¦¡£Åì¾ë¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë¡£
Åì¾ë¤Ï2010Ç¯¤Ë¥×¥í»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2021Ç¯¤Ë½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼ÂÎÏ¤ÈÈþËÆ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥ß¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Î°ÛÌ¾¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢Æ±Ç¯¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
Åì¾ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆM¥ê¡¼¥°½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿2021-22¥·¡¼¥º¥ó¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅö»þ¥Á¡¼¥àºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ë½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Åì¾ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ´¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤ë¡£
2022-23¥·¡¼¥º¥ó¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¡£¥Á¡¼¥àºÆÊÔ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åì¾ë¤¬µî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÅì¾ëÉÔºß¤ÇÎ×¤ó¤À2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡¼¡¼¡£
Åì¾ë¤Ï¸ÅÁã¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ªÉã¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Î¶áÆ£À¿°ì¤µ¤ó¡Ê62¡¢2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÁª¼ê¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥óÅö»þ¤Ï´ÆÆÄ¡Ë¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¤ÈÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¹¾å¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÆ£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ²èÌÌ±Û¤·¤Ë¸«¤¿¤È¤¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ØËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤¢¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡¢µõ¤·¤µ¡¢Èá¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÈÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢È¾¡¹¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡×
¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëBEAST X¤ÎÀïÀÓ¤ÏË§¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£»²Æþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë2023-24¥·¡¼¥º¥ó¡¢Íâ2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÇÔÂà¡£¾å°Ì£´¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¾å°Ì£¶¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤µ¤¨¡¢¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£
BEAST X¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÅì¾ë¡¢²¼ÀÐ·á¡Ê¤²¤¡¦38¡Ë¤Î£²Ì¾¤ò³ÍÆÀ¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅì¾ë¡¢²¼ÀÐ¡¢ÎëÌÚÂç²ð¡Ê51¡Ë¡¢ÃæÅÄ²ÖÆà¡Ê31¡Ë¤Î£´Ì¾¤ÇÀï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¤¬¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢M¥ê¡¼¥°¤Ï¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÁª¼ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤ºî¤ê¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ó¡ÊÃæÅÄ¡Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥ï¥¤¥¤¡£»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç´ãÊ¡¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç²ð¤µ¤ó¤Ï¸·¤·¤¯ÉÝ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éàÌÌÇò¤ª¤¸¤µ¤óá¤Ç¤·¤¿¡£
²¼ÀÐ¤µ¤ó¤â¾®¥Ü¥±¤òÉÑÈË¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÌÌÇò¤ª¤¸¤µ¤ó¡£»ä¤¬ºÙ¤«¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ø¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£à¤ê¤ª¡¦¤²¤¥³¥ó¥Óá¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âàÌ¡ºÍá¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
àÉüµ¢ÁÈá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÛ¤¤¤â¤¢¤ë¡£Åì¾ë¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖM¥ê¡¼¥°¤òÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¶áÆ£¤µ¤ó¤ä¤æ¡¼¤ß¤ó¡ÊµûÃ«ÐÒÌ¤Ž¥39¡Ë¤ÏËÜÅö¤ËËã¿ý¤¬¶¯¤¤¡£Â¾¤Ë¤â¸µ¡ØU-NEXT Pirates¡Ù¤Î¤¢¤µ¤Ô¤ó¡ÊÄ«ÁÒ¹¯¿´Ž¥39¡Ë¤ä¡¢¤Ð¤Ã¤·¡¼¡ÊÀÐ¶¶¿ÍÎŽ¥44¡Ë¡¢¸µ¡ØÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡Ù¤ÎÂ¼¾å¡Ê½ßŽ¥50¡Ë¤µ¤ó¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡Ê´Ý»³ÁÕ»ÒŽ¥32¡Ë¤Ê¤É¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£àÉüµ¢ÁÈá¤Î»ä¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢Èà¤é¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËÀï¤¤¤¿¤¤Áª¼ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢£¶·î¤Ë¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤¿³ý¿¹Áá¹á¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£M¥ê¡¼¥°°Ê³°¤ÎÂÐ¶É¤ÇÀï¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êM¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡ÈÉÔ»àÄ»¡É¤«¤é¡ÈÌî½Ã¡É¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ß¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ë§²ì·ÅÂÀÏº