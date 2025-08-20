『お気楽領主の楽しい領地防衛』2026年放送決定 メインキャストに内山夕実、M・A・O、伊瀬茉莉也
テレビアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』の放送が2026年に決定。あわせて、メインキャストとして声優・内山夕実、M・A・O、伊瀬茉莉也の出演が発表され、メッセージ動画が公開された。
【動画】『お気楽領主の楽しい領地防衛』内山夕実、M・A・O、伊瀬茉莉也のメッセージ
本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載開始され、2021年9月にオーバーラップノベルスより書籍化（原作・赤池宗氏／イラスト・転氏）、2022年2月にガルドコミックスでコミカライズ化（漫画・青色まろ氏）された。どんな境遇にも屈しない主人公の痛快な活躍が話題を呼び、「小説家になろう」上では脅威の3億PV（2025年8月現在）を超えた異世界ファンタジー作品になっている。
メインキャストは、貴族の家に転生し、幼いころから神童と呼ばれる主人公・ヴァンを内山、幼い頃からヴァンに仕える専属メイドで、彼を弟のように溺愛しているティルをM ・A ・O 、ヴァンに命を救われた過去から、彼に対して深い忠誠心を抱いているカムシンを伊瀬が演じる。
また、各キャストが演じたキャラクターの魅力や、作品の見どころなどについて語るメッセージ動画も到着。ヴァンを演じた内山は、キャラの魅力について「領地や領民のために奮闘する姿、そしてそんな彼に全幅の信頼を置いている皆の姿を見ると私自身も素敵だなと感じます。お気楽な領主でありながらも、そういった一面や、人間味溢れる姿が、また魅力だと思います。」と語っている。世間で“役立たず”とされている「生産系魔術」を授かった8歳のヴァンをどのように演じているのか、どのように領地領民のために奮闘するのか期待する内容となっている。
M・A・Oはテレビアニメアニメで期待している点について「アニメーションでの様々な表現が楽しみです。（自身が演じる）ティルちゃんもとても表情豊かなキャラクターなので、ギャグシーンの顔はどうなっているのかなどワクワクしています！」と、作品の幅広い表現にも期待していることを明かした。
また伊瀬はアフレコの様子について「ヴァン役の内山夕実ちゃんが作品をすごく愛して大切に演じているのが私たちキャストにも伝播して、ヴァン様のことが大好きなカムシン 自身が演じる役 と同様に、そんな夕実ちゃんを支えたい、力になりたいと思ってアフレコに臨んでいました。和気あいあいととても楽しい現場でした」と作品同様“ヴァン様愛”を語った。各キャストの声がどのように作品に命を吹き込んでいるのか、映像が気になる内容となっている。
【動画】『お気楽領主の楽しい領地防衛』内山夕実、M・A・O、伊瀬茉莉也のメッセージ
本作は、小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載開始され、2021年9月にオーバーラップノベルスより書籍化（原作・赤池宗氏／イラスト・転氏）、2022年2月にガルドコミックスでコミカライズ化（漫画・青色まろ氏）された。どんな境遇にも屈しない主人公の痛快な活躍が話題を呼び、「小説家になろう」上では脅威の3億PV（2025年8月現在）を超えた異世界ファンタジー作品になっている。
また、各キャストが演じたキャラクターの魅力や、作品の見どころなどについて語るメッセージ動画も到着。ヴァンを演じた内山は、キャラの魅力について「領地や領民のために奮闘する姿、そしてそんな彼に全幅の信頼を置いている皆の姿を見ると私自身も素敵だなと感じます。お気楽な領主でありながらも、そういった一面や、人間味溢れる姿が、また魅力だと思います。」と語っている。世間で“役立たず”とされている「生産系魔術」を授かった8歳のヴァンをどのように演じているのか、どのように領地領民のために奮闘するのか期待する内容となっている。
M・A・Oはテレビアニメアニメで期待している点について「アニメーションでの様々な表現が楽しみです。（自身が演じる）ティルちゃんもとても表情豊かなキャラクターなので、ギャグシーンの顔はどうなっているのかなどワクワクしています！」と、作品の幅広い表現にも期待していることを明かした。
また伊瀬はアフレコの様子について「ヴァン役の内山夕実ちゃんが作品をすごく愛して大切に演じているのが私たちキャストにも伝播して、ヴァン様のことが大好きなカムシン 自身が演じる役 と同様に、そんな夕実ちゃんを支えたい、力になりたいと思ってアフレコに臨んでいました。和気あいあいととても楽しい現場でした」と作品同様“ヴァン様愛”を語った。各キャストの声がどのように作品に命を吹き込んでいるのか、映像が気になる内容となっている。