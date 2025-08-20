◇ア・リーグ オリオールズ4―3レッドソックス（2025年8月19日 ボストン）

オリオールズの菅野智之投手（35）が19日（日本時間20日）、敵地でのレッドソックス戦に先発。メジャー初対決となった吉田正尚外野手（32）から2三振を奪うなど、5回5安打1失点。ただ、9回に救援陣がつかまり11勝目はお預けとなった。チームは延長戦を制し、3連勝をつかんだ。試合後は自身初のボークに言及した。

菅野は試合後、8月は防御率2・01と好調が続く理由を問われ「本当にやりたいことができていると思いますし、コマンドも良くなってますし、全体的に良くなっていると思います」とうなずいた。

3回に日米初のボークを取られた場面にも言及。0―0で迎えた3回2死二、三塁だった。打席にストーリーを迎えると、2度プレートを外した。三塁走者・ウォンが大きくリードを取っていたため、けん制しようとしたが三塁手・バスケスが塁についていなかったことから、ウォンが難なく帰塁。アウトにできなかったことで球審が「ディスエンゲージメント違反」を宣告。ボークで走者がそれぞれ進塁し、先制点を許した。

「ディスエンゲージメント違反」は23年から導入されたルールで、3度目のけん制でアウトにできなかった場合、ボークとなる。2度のプレート外しもけん制と同じ扱いになった。菅野にとってボークはプロ13年目、日米通じて初めてだった。

右腕は「ディスエンゲージメント違反」が宣告されると、両手を広げ「なぜ？」と驚きの表情を見せ、納得いかない様子だった。

試合後、この場面について「（三塁走者が）気になったというか、もう一回（プレートを）外せないということを忘れてて、単純にそこだけですね。自分の中では“何で今のボーク取られるの？”って感じだった。3回目と知らなかった」と説明。その上で「ルールは知ってました。3回できないって知ってたんですけど、それが3回目っていうのをスコーンと忘れてました」と振り返った。

そして、何が起きたかは「ベンチに帰ってから分かりました」と苦笑いした。