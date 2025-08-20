櫻坂46がライブツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』のファイナルとして、8月23日、24日に京セラドーム大阪で単独公演を開催する。これはグループにとって新たな挑戦であり、2代目キャプテン・松田里奈のリーダーシップがより鮮明に示される場となるだろう。今年で改名から5年を迎える櫻坂46。再スタートから現在に至るまでの軌跡は、グループを牽引する松田の存在を抜きに語ることはできない。

（関連：【映像あり】櫻坂46「承認欲求」圧巻のパフォーマンスを魅せた東京ドーム公演）

2024年の東京ドーム公演の終演後に更新されたブログの中で、松田は「東京ドームがゴールではないので、これからもまだまだ上を目指して、まだ見たことない景色を見に行こうと思っています」（※1）と力強く記していた。東京ドーム公演を夢の到達点とするアイドルグループが多い中、“通過点”と位置付ける姿勢は極めて印象的だった。彼女にとってのドームは夢ではなく通過点であり、挑戦を積み重ねる未来への途中経過――。常に上を見据える姿勢はキャプテン就任前から一貫しており、インタビューやブログなどでも「もっともっと上を目指したい」と繰り返し語ってきた。こうしたブレない言葉が、メンバーに“満足しない意識”を浸透させてきた部分も大きいだろう。

松田の確かな信頼と実績は、キャプテン就任までの歩みからも見ることができる。欅坂46から櫻坂46へと改名し、新体制が発表された2021年1月、副キャプテンに就任。この激動期とも言える日々の最中、一期生と二期生の間に立ち、世代を繋ぐ役割を担ったのが松田だった。2022年11月、東京ドーム公演の初日に初代キャプテンの菅井友香から次期キャプテンに指名されると、観客のあたたかな拍手が会場を包み込んだ。それは単なる指名ではなく、未来を託すにふさわしい人材というメンバーとファン全員の強い承認でもあったと思う。その後正式にキャプテンに就任すると、松田はグループの象徴的存在として、その舵を取ることとなった。

キャプテン就任後の松田が見せたのは、明るさと包容力を備えたリーダーシップだった。くしゃっと笑う表情や軽快なトークは、一見“バラエティ向き”にも映るが、そこには人の心を前向きにする力が宿っている。菅井は卒業写真集『大切なもの』（集英社）で松田と対談し、彼女のことを「いてくれるだけで現場がすごく明るく回る、貴重な存在」と評していたように、彼女の存在はメンバーの気持ちを和らげ、不安を軽減させる役割をも果たしている。

また、同期の森田ひかるとはかつて長時間にわたって電話を続け、気づけば翌日まで切らずに繋ぎっぱなしだったというエピソードも。（※2）普段は多くを語らない森田がそこまで心を許して思いを打ち明けられるのは、松田が築いてきた信頼の厚さを物語っている。誰もが自然と彼女に相談できる環境を作り出したことは、松田のリーダーシップの強みであり、櫻坂46に安定感をもたらす要因となっている。

さらに特筆すべきは、グループ外での活躍だ。松田は朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）やラジオ番組『レコメン！』（文化放送）のレギュラーを務め、一般層にも櫻坂46を届ける窓口となっている。今年7月の東京ドーム公演初日に『THE TIME,』に出演していた姿は、キャプテンとしての責任感を視聴者に印象づけたのではないだろうか。朝の帯番組という幅広い層に届く場所での活躍は、グループをアイドルファン以外にも浸透させる大きな効果を持つ。加えて、バラエティ番組でも瞬発力のあるトークや愛嬌を武器に存在感を示し、個人のタレント性を高めることで、櫻坂46全体のブランド向上に貢献している。

そして今月、松田自身念願だったという「みやざき大使」に就任した。これはファンに親近感を与えると同時に、櫻坂46の社会的な広がりを示す出来事でもある。個人的な夢が公的な役割として昇華され、それがグループの価値向上に還元されるという好循環は、現代におけるアイドルの理想的なあり方だと言えるだろう。

キャプテンとしての松田はファンとの関係においても、ともに歩む姿勢を貫いている。Buddies（櫻坂46ファンの呼称）への感謝を繰り返し伝えるのもそうだが、『5th TOUR 2025 “Addiction”』の東京ドーム公演で「Buddiesは私たちの誇りです」と力強く宣言する姿はとても頼もしかった。

京セラドーム大阪公演は、松田がキャプテンとして歩んできた日々の集大成を見せる場になる。昨年も東京ドームで示した“通過点”という意識はそのままに、櫻坂46がさらに先へと進むための新たなスタートラインとなるだろう。グループを照らす明るさ、世間へ向けた発信力、そして尽きることのない向上心。松田里奈は、誰もが見習うべき“キャプテンのあるべき姿”を体現している。

※1：https://sakurazaka46.com/s/s46/diary/detail/56413※2：https://www.famitsu.com/article/202410/21421

（文＝川崎龍也）