LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）が、スポーティなスタイリングで抜群のプロポーションを発揮した。

【写真】スポーティーなコーデを健康的に着こなすルセラ・ウンチェ【写真】可愛すぎるバブーシュカ姿

■LE SSERAFIMウンチェ、アシックスのウェアを長い手足で着こなす

ウンチェが登場したのは、ファッション誌『Cosmopolitan Korea』の新企画「Cosmo Sports」第1号の表紙。紫色のブラトップにブラックのショートパンツ、リストバンドにスニーカーと、全身をASICS（アシックス）で揃えた。

マットに腰掛けたウンチェは、靴紐を結んでいるポーズで、カメラに向かって笑顔を向けている。手足はすらりと長く伸び、エネルギーに満ちた明るく活発なムードを放った。「Cosmo Sports」は「勇敢な女性のためのスポーツコンテンツが満載」と紹介されており、ウンチェが見事にその世界観を体現している。

SNSでは「スポーツウェアのウンチェさんたまらん」「似合いすぎ…」「ウンチェの健康的なイメージがピッタリ」「一緒にランニングと筋トレしたい！」「めっちゃいい！」「爽やかで美しすぎ」「手足の長さどうなってんの！」「ウンチェ、脚長すぎ、顔小さすぎ」と反響を呼んでいる。

■大きな瞳が可愛い、コンサート衣装のLE SSERAFIMウンチェ