「週刊少年サンデー 38号」本日発売。「尾守つみきと奇日常。」が表紙＆巻頭カラー
画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より【週刊少年サンデー 38号】 8月20日 公開
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年38号」を本日8月20日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭カラーは「尾守つみきと奇日常。」。さらにアニメ2期が2026年1月より放送開始の「葬送のフリーレン」と、単行本第5巻が発売した「みずぽろ」と第2巻が発売した「パラショッパーズ」がセンターカラー。TVアニメが放送中の「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」は大増22ページで登場している。
