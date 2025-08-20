画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より

【週刊少年サンデー 38号】 8月20日 公開

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年38号」を本日8月20日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙と巻頭カラーは「尾守つみきと奇日常。」。さらにアニメ2期が2026年1月より放送開始の「葬送のフリーレン」と、単行本第5巻が発売した「みずぽろ」と第2巻が発売した「パラショッパーズ」がセンターカラー。TVアニメが放送中の「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」は大増22ページで登場している。