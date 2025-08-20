ＳＫＥ４８らが所属する芸能事務所「ゼスト」初の新規７人組アイドル・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が、２７日に配信リリースする１ｓｔシングルのタイトルが「僕らの瞬き」に決定したことが２０日、発表された。

記念すべき１ｓｔシングルでジャケット写真は楽曲の世界観を踏襲した爽やかな自然がロゴにデザインされた。同曲は、夜空に咲く花火や自然の情景を背景に、はかなさと情熱を描くドラマティック・ロックナンバーとなっており、力強い歌声、消え入るようなささやき声、静と動が交錯する新感覚サウンドが聴く者の胸に鮮やかな記憶を刻む。

同グループは今月にメンバーが発表され、“ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ”−この世界に引き算を−をコア思想に掲げ、活動を通じて周囲の目やさまざま飛び交う情報、自分自身を苦しめる不安や迷いなど、世にはびこるノイズを引き算し、本当に大事なモノだけを握りしめ、誰しもが今というきらびやかな一瞬を生きられる世界を目指す。自然の流れに逆らわず、むしろ変化を受け入れ、過去や未来ではない今を重んじ、静寂の中に美を見いだす。日本の精神性をグループの在り方、メンバーの生きざま、そしてパフォーマンスを通じて世の中に伝えていく。

９月２０日には東京・ＣＨＩＣ ＨＡＬＬ ＳＨＩＢＵＹＡにてお披露目ライブ「ＢＮＳＩ ＬＩＶＥ ＳＨＯＷＣＡＳＥ“零”」を開催する。