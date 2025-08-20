『タイプロ』出身・前田大輔が大好物の町中華をもぐもぐ！しっかりと手を合わせて「いただきます！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

前田大輔が、『CanCam』10月号（8月22日発売）の連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」にゲストとして登場する。

■『タイプロ』で人気爆発！“まえすけ”と町中華

社会現象にもなったNetflixのオーディション番組『timelesz project-AUDITION-（タイプロ）』に参加し、持ち前の華やかさと力強いパフォーマンスで注目を集めた前田。現在、同じくオーディションに参加していた西山智樹と一緒にボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」を発足し、ゼロからのアイドルグループづくりに挑戦中だ。

そんな前田の大好物は、町中華。プライベートでもお決まりになっているというメニューを頼み、元野球部男子らしく、豪快にほおばっている。

■大好物の町中華「好きな人とだったら行けないかも（笑）」

「町中華好きのきっかけは、小学生の頃に野球の試合で勝ったときのご褒美で連れていってもらっていたから。その頃決まって頼むのは中華そばで、いつからか担々麺に。それとチャーハンの組み合わせがいちばん多い食べ方かな」

さらに、あんがパンパンに詰まった餃子も大好物だそうで、醤油、酢、こしょう、ラー油を混ぜたこだわりのタレにつけて口いっぱいにもぐもぐ。透き通るような美肌、爽やかな笑顔とガツガツした食べっぷりのギャップにキュン♡しっかりと手を合わせて「いただきます！」をするところも、好感度◎だった。

週1ペースで通っているぐらい大好きという町中華だが、「気軽に友達と行く場所というイメージなので、好きな人とだったら行けないかも（笑）」と前田。では、気になる人をデートに連れていくならどこへ…？ その答えは誌面にて。

また、初のファンミーティング『FIRST FANMEETING “TAG SEARCH-0 to BRAND-“』（9月9日）を控えた今の心境や、一緒に活動する西山への想いもたっぷりと明かした。

■サイン入り生チェキのプレゼント

今回のロケのために、朝からおなかを空かせてきたという前田。こってり＆大ボリュームにも関わらず、ペロリと完食。『CanCam』10月号には、サイン入り生チェキのプレゼント応募券（2名様）もついてくる。

■書籍情報

2025.08.22 ON SALE

『CanCam』10月号

