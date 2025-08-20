Uru、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」カバーのオフィシャルオーディオを公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Uruが、8月27日リリースの両A面シングル「Never ends / 手紙」に収録される、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」のカバーのオフィシャルオーディオを公開した。

■「青と夏」オフィシャルオーディオ

疾走感と切なさを併せ持つ夏の青春を描いたMrs. GREEN APPLEの楽曲「青と夏」。Uruによるカバーは、ピアノ1本の演奏に透明感に溢れる歌声と繊細な表現が加わった、夏の清涼感溢れる作品に仕上がっている。

■両A面シングル「Never ends / 手紙」について

8月27日リリースの両A面シングル「Never ends / 手紙」には、注目の主題歌2曲を収録。7月から放送中のTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の主題歌となる「Never ends」。緊迫感溢れるストーリーと呼応するような、力強さと切なさを併せ持つ楽曲で、ドラマの世界観をさらに際立たせている。また、USEN HIT J-POPランキングで1位を獲得するなど、楽曲の広がりを見せている。

もう1曲は、8月15日に公開された映画『雪風 YUKIKAZE』の主題歌「手紙」。太平洋戦争を舞台に知られざる史実を背景とし、戦後から現代へと繋がる人々の生きざまを描いた壮大な人間ドラマで、竹野内豊、玉木宏、奥平大兼、當真あみ、田中麗奈、中井貴一ら豪華キャストが出演している。主題歌「手紙」は、Uruが映画のために書き下ろした楽曲で、作詞・作曲をUru、編曲を「あなたがいることで」「それを愛と呼ぶなら」など数々のヒット曲を生み出してきた小林武史が担当。大切な人を想う気持ちを真っ直ぐに描いた、涙を誘う壮大なバラードとなっている。

初回生産限定盤には、3rdアルバム『コントラスト』を携え自身最大規模で開催した全国ツアー『Uru Tour 2023「contrast」』のファイナルとなった東京・LINE CUBE SHIBUYA公演より「あなたがいることで」「紙一重」「Missing」（久保田利伸カバー）の3曲のライブ映像と「アンビバレント」「春～Destiny～」「フィラメント」のMVを収録したBlu-rayが付属される。

そして、8月20日よりiTunesでのプリオーダー受付も開始。ぜひこの機会にチェックしてみよう。

■Uru「Never ends」MV

■Uru「手紙」MV

■リリース情報

2025.07.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Never ends」

2025.08.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「手紙」

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「Never ends / 手紙」

■関連リンク

映画『雪風 YUKIKAZE』作品サイト

https://www.yukikaze-movie.jp

Uru OFFICIAL SITE

http://uru-official.com