ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡È¿Æ»Ò¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ã¼Ì¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿Æ±È¼¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬¡¢20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¡È¿Æ»Ò¡É
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆ£ÅÄ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÅÄÃæ¤ÏÈùÌ¯¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¼¡×¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö»²´ÑÆü¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿Æ±È¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê¤¢¤ê¤è¤· ¤Ò¤í¤¤¤¡Ë
1974Ç¯5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦±î´äÀÐ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯Î¹´ë²è¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¬°ÛÎã¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£2004Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ariyoshihiroiki¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¡È¿Æ»Ò¡É
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤ÎÅÄÃæÂî»Ö¤È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤¬ÊÂ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ÎÆ£ÅÄ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÅÄÃæ¤ÏÈùÌ¯¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê¤¢¤ê¤è¤· ¤Ò¤í¤¤¤¡Ë
1974Ç¯5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹Åç¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦±î´äÀÐ¤È¤·¤Æ¡Ø¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯Î¹´ë²è¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØÇò¤¤±À¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù¤¬°ÛÎã¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¡£2004Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤È°Ê¹ß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤È·ëº§¤·¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ariyoshihiroiki¡Ë