¡ÈÀÄ¤¤ÌÜ¤Î»ø¡É°ÂÀÄ¶Ó¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÈÂ¿ºÌ¤Êµ»¡É¤È¡ÈÆ¨¤²¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤òÉð´ï¤Ë¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬Ê³Æ®¡ÚÂçÁêËÐ¡¦Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Û
ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê¡Ê7·î13¡Á27Æü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬15ËçÌÜ¤Î¶×¾¡Êö¤¬13¾¡2ÇÔ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÎòÂå38ÅÙÌÜ¤ÎÊ¿ËëÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Î¿·²£¹Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¾ì½ê¤Ç¼çÌò¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿·Á¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÏÃ¯¤¬¾¡¤Ä¤«¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÌÌÇò¤¤¡£²Ã¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤À¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤À¤í¤¦¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿¶×¾¡Êö¤ËÎô¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤Î21ºÐ¤Ï¡¢½Õ¾ì½ê¤Î¿·ÆþËë¤«¤é3¾ì½êÏ¢Â³¤Î11¾¡¤òµó¤²¡¢Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤òÅ¸³«¡£½Õ¡¢²Æ¾ì½ê¤Î´ºÆ®¾Þ¤ËÂ³¤¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï3¾ì½êÏ¢Â³¤Î»°¾Þ¤È¤Ê¤ëµ»Ç½¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤·¤¿¡ÖÀÄ¤¤ÌÜ¤Î»ø¡×¤Ï182Ñ¡¢138Ô¡£ÄÌ¾ï¤Î¿Í¤è¤ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂç¤¤¤¤¬¡¢´Ø¼è¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¾®ÊÁ¤ÊÉôÎà¤À¡£Àï²Ò¤ÎÂ³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÈÁêËÐ¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤òÆ¨¤ì¤ÆÍèÆü¡£°ìºòÇ¯¤Î2023Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤À¡£»Õ¾¢¤Ï¶È»Õ¤ÇÌÄ¤é¤·¤¿¸µ´ØÏÆ¡¦°ÂÈþ¶Ó¤Î°Â¼£Àî¿ÆÊý¡£¤·¤³Ì¾¤Ï¿ÆÊý¤«¤é2Ê¸»ú¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÁÄ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤È¼«¤é¤ÎÌÜ¤Î¿§¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
½éÆü¤ËÂç´Ø¡¦¶×ºù¤òÆâÌµÁÐ¤ÇÇË¤Ã¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¿¿¹üÄº¤Ï3ÆüÌÜ¤À¡£Áê¼ê¤Ï½éÂÐÀï¤ÎË¾ºÎ¶¡£ÆÀ°Õ¤Î±¦¤òº¹¤·¤Æ¿©¤¤¤Ä¤¡¢ºÇ¸å¤Ï²£¹Ë¤Î¾å¼êÅê¤²¤Ë¾è¤¸¤ÆÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤ÆÅÏ¤·¹þ¤ß¡£ÅÚÉ¶Ãæ±û¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é12¾ì½êÌÜ¤Î¶âÀ±¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©¤¬ÄêÃå¤·¤¿1958Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¸µÂç´Ø¤Î¾®¶Ó¡¢¸½Ìò¤ÎÍ§É÷¤Î14¾ì½ê¤òÈ´¤¯¡¢ÎòÂå1°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç´¿À¼¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼«¤é¤â¶½Ê³¤µ¤á¤ä¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¼ãÉð¼Ô¡£¡Ö¾¡¤Ã¤ÆÔú¤é¤º¡×¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÊì¹ñ¤Ø¤Î»×¤¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¯4ÆüÌÜ¤Ë¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡¢¼ãÎ´·Ê¤«¤é2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¤ª¸ß¤¤Äã¤¤ÂÎÀª¤ÇÎ©¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£Àè¾ì½ê¤ÏÀè¤Ë±¦¤òÀõ¤¯º¹¤µ¤ì¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ò¸ªÆ©¤«¤·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÏÆ¤òÄù¤á¤ÆÁ°¿Ê¡£Áê¼ê¤Î¤ï¤º¤«¤Ê°ú¤¤ËÉÕ¤±¹þ¤ß¡¢²¡¤·½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÎÏ»Î¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡£¾¡¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼ãÎ´·Ê´Ø¤ÎÂº·É¤¹¤ëÉôÊ¬¡©Á´Éô¤Ç¤¹¡×
°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÄã¤¤ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤º¡¢¤¢¤´¤ò°ú¤¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿Á°·¹»ÑÀª¤òÊÝ¤Æ¤ë¤³¤È¡£ÄÌ¾ï¤ÎÅÚÉ¶¾å¤Î·Î¸Å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¢¤ì¤À¤±Äã¤¤¤È¡¢ÉáÄÌ¤ÏÆ¬¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤éÁ°¤ËÍî¤Á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤òÂ¹ø¤Î¶ÚÆù¤Ç²æËý¤·¤ÆÂ¤òÁ÷¤ê¡¢µÕ¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¹¶¤á¹þ¤à¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤ËÄã¤¤ÂÎÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²û¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆ°²è¤Ç¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¤²¡¢Ç±¤ê¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ»¤¬½Ð¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æ¨¤²¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¡£¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤â²²¤»¤º¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É¬¤º¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÇ³¤¨¤ëÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¤¢¤ë¿ÆÊý¤¬¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀï¾ì¤ÇÀï¤¦Àï»Î¤ÎÉ½¾ð¤À¡£À¸¤¤ë¤«¡¢»à¤Ì¤«¤Ë¶á¤¤³Ð¸ç¤ÇÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡£º£¤ÎÆüËÜ¿ÍÎÏ»Î¤È¤Ï¿´¹½¤¨¤¬°ã¤¦¤è¡×¡£°ÊÁ°¤«¤é¡Ö½Ð²Ô¤®¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ö³°¹ñ½Ð¿È¼Ô¤ÎÁêËÐ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤ÀÍèÆü¤·¤Æ¤ï¤º¤«3Ç¯Í¾¤ê¡£13ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤é2Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£Àé½©³Ú¤Ï¶×¾¡Êö¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤À¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¡¢·èÄêÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¤½¤Î°ìÈÖ¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿Áê¼ê¤¬¼èÁÈÁ°¡¢»ÙÅÙÉô²°¤ò½Ð¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Þ¤ï¤·¤òÉÕ¤±¤º¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¡£Æ°¤¤âÉ½¾ð¤â¹Å¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÅÚÉ¶¾å¤Ç¤â½Ð¤Æ¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤ÎÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍè¾ì½ê°Ê¹ß¤Ë¹¥µ¡¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤»¤ë15Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Î42¿Í¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤ÎÃæ¤ÇÂÎ½Å¤¬140Ô°Ê²¼¤Ê¤Î¤Ï4Ê¬¤Î1¤òÄ¶¤¨¤ë12¿Í¡£ºÇ¤âÈÖÉÕ¤ÎÃÏ°Ì¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ë´ØÏÆ¤Î¼ãÎ´·Ê¡Ê136Ô¡Ë¤À¤¬¡¢¾å°Ì¤ÈÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Ê¿Ëë¤Î5ËçÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Î¤Û¤«¡¢Ê¿¸Í³¤¡Ê137Ô¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏæÆ±î¡Ê135Ô¡Ë¡¢º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê137Ô¡Ë¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Î±§ÎÉ¡Ê139Ô¡Ë¤ÈÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤Æ°¤¤ÇÊ¨¤«¤»¤ëÎÏ»Î¤¬Â³¤¯¡£
120Ô¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2¿Í¤À¤±¤À¡£ºÇ·ÚÎÌ¤Î114Ô¤Î¿éÉÙ»Î¤Ï¸ªÆ©¤«¤·¤ÎÌ¾¿Í¡£¤â¤¦1¿Í¤¬¿·ÆþËë¤Ç10¾¡¤·¤Æ´ºÆ®¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿117Ô¤Î¼ãÄö²þ¤á¡¢Æ£¥ÎÀî¤À¡£°ËÀª¥Î³¤Éô²°¤ÎÅÁÅý¤Î¤·¤³Ì¾¤ò38Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤µ¤»¤¿¤³¤Á¤é¤Ï20ºÐ¡£Éã¤Ï¸µËëÆâÂçÄö¤Î¹Ã»³¿ÆÊý¤È¤¤¤¦¿Æ»Ò´Ø¼è¤Ç¡¢Äï¤ÎÄö³ã¤âËë²¼¤Ë¤¤¤ë¡£Éã¤ÈÆ±¤¸²¡¤·¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÁÈ¤à¤ÈÎ¾º¹¤·¡¢Åê¤²µ»¤â¤¢¤ë¡£¿éÉÙ»Î¤È¤ÎºÇ¾®Ê¼ÂÐ·è¤Ç¤Ï¤Ä¤ê½Ð¤·¤Ç¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¶×¾¡Êö¤Ë¤âÅÚ¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ë½¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
º£¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î³ÊÆ®µ»¤¬ÂÎ½ÅÊÌ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÀÆ»¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁêËÐ¤â¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÉðÆ»¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä½ÀÆ»¡¢¶õ¼ê¡¢ÁêËÐÅù¤Î¶¥µ»¤Ï´ðËÜÅª¤ËÌµº¹ÊÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·õÆ»¤Ï¸µ¡¹¡¢ÂÎ½Åº¹¤Ï¾¡Éé¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂÎ½ÅÊÌ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÅÁÅý¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÁêËÐ¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤·°ì¤Ä¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÎ³Ê¤ÇÎô¤ëÎÏ»Î¤Ç¤â¡¢¼«¤é¤ÎÆÃÄ§¤È¸¦µæ¿´¡¢·Î¸ÅÎÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾®¤è¤¯Âç¤òÀ©¤¹¡×¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¡£
9·î¤Î½©¾ì½ê¡Ê¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ãÎ´·Ê¤¬Âç´Ø¤È¤ê¤ËÄ©¤à¤Û¤«¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤â¿·»°Ìò¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¡£Â¾¤Î¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¿¤Á¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤Þ¤¿¡Ö¿´¡×¤È¡Öµ»¡×¤òËá¤¡¢¡ÖÂÎ¡×¤òÀ°¤¨¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¾®ÊÁ¤À¤«¤éÄ·¤ó¤À¤ê¡¢Ä·¤Í¤¿¤ê¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤âOK¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÂç²£¹Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ31ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µ²£¹Ë¤ÎÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤«¤éÀ¸Á°¡¢Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤«¤é¤³¤½Àµ¹¶Ë¡¤À¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²£¹Ë¡¢Âç´Ø¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£Ä·¤ó¤À¤ê¡¢Ä·¤Í¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ºîÀï¤¬¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤¬¡¢¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¶¨²ñ¤Î´ÇÈÄ¤ÏÌ³¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡£¶»¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
Âç²£¹Ë¤¬ÀÚ¤ê³«¤¤¤¿Æ»¤ËÂ³¤¯¾®Ê¼ÎÏ»Î¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£Âç·¿²½¤¬¿Ê¤à»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
