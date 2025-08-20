「レッドソックス３−４オリオールズ」（１９日、ボストン）

オリオールズの菅野智之投手が先発し、５回５安打１失点（自責点０）と好投したが、今季１１勝目はお預けとなった。３−の九回に、５番手のヒラルドが同点２ランを被弾し、菅野の勝ち投手の権利が消滅。チームは延長十一回に１点を奪って勝利し、３カード連続の勝ち越しとした。

菅野は打者２０人に８５球を投げ、３奪三振、四死球０だった。

この日が日米通算３００試合登板（日本２７６、米国２４）の節目の一戦。０−０の三回、安打と内野の失策で無死一、二塁のピンチを迎えた。ここから２死を奪い二、三塁としたが、投球動作撤回ルール違反のボークを犯し走者がそれぞれ進塁。先制点を献上した。

菅野は日本での１２年間でボークが１度もなく、メジャーでも初めて。プロになって初めてのボークとなったが、その後は相手に得点を許さず、味方打線が五回に３点を奪って逆転した。

レッドソックスの「５番・左翼」で出場した吉田正尚とはこの日、メジャーで初対決。初回、四回の２度とも空振り三振に仕留めた。

菅野は前回１４日・マリナーズ戦で５回１／３を３安打１失点で節目の１０勝目。昨年の今永（カブス）に続き、日本選手１０人目のメジャー１年目の２桁勝利を達成していた。