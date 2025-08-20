TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¤â´ØÅì¤òÃæ¿´¤Ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

´ØÅìÃÏÊý¤Ê¤É¤Ï¤­¤ç¤¦¤âÀ²¤ì¤ÆÌÔ½ëÆü¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÅìµþÅÔ¿´¤Ï¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¤Î»þÅÀ¤Ç34.1¡î¤ò´ÑÂ¬¡¢3ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¤Î·§Ã«¤Ç¤Ï38¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.²¿¤òÇ®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡ËÇß´³¤·¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.Çß´³¤·¤ÇÂÐºö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×

ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¢§·²ÇÏ¤ÎÁ°¶¶¤ä¡¢¢§»³Íü¤Î¹ÃÉÜ¡¢¢§Ì¾¸Å²°¤Ç¤â38¡î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ19¤ÎÅÔÉÜ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£