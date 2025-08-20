中越高校の写真部が高校生が写真の腕を競う『写真甲子園』で全国優勝を成し遂げ、長岡市長に報告しました。



中越高校写真部の3人は7月、北海道で開かれた『写真甲子園』の本選で優勝し、全国518校の頂点に立ちました。「セブンティーン」と題した優勝作品は、町のお年寄りに高校の制服を着てもらい青春時代を思い起こす表情をいきいきと捉えた意欲作です。



■中越高校写真部 荒井七美さん

「優勝するなんて思っていなくて、ずっと北海道で不安だったけど北海道の皆さんが優しくて、いい写真が撮れて良かったと思います。」



県勢の優勝は3校目で、写真部員たちは「この経験を後輩に伝えていきたい」と話していました。