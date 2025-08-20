P500」月例レポート】
●米国経済
○6月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は52.9となりました。事前予想は（前月と同じ）52.0でした。
○6月のISM製造業景気指数は事前予想の48.8に対して49.0となり、5月の48.5から上昇しました。
○6月のサービス業PMIは事前予想の53.1に対して52.9となり、5月の53.7から低下しました。
○6月のISM非製造業景気指数は事前予想の50.5に対して50.8となり、5月の49.9から上昇しました。
○7月のPMI速報値は、製造業が6月の52.9を下回る49.5、サービス業は6月の52.9を上回る55.2となりました。
○2025年第2四半期のGDP成長率（速報値）は、事前予想の前期比年率2.5％増に対し、同3.0％増となりました。第1四半期は同0.5％減でした。個人消費支出は事前予想の同1.4％増に対して同2.1％増となり、第1四半期の同0.5％増を上回りました。
○6月の消費者物価指数（CPI）は事前予想通りの前月比0.3％上昇となりました（5月は同0.1％上昇）。前年同月比では2.7％上昇となり、5月の同2.4％上昇を上回りました。食品とエネルギーを除いたコアCPIは、事前予想の前月比0.3％上昇に対して同0.2％上昇（5月は同0.1％上昇）、前年同月比では2.9％上昇となりました（事前予想は5月から横ばいの同2.8％上昇）。
○6月の生産者物価指数（PPI）は事前予想の前月比0.2％上昇に対して同横ばいとなりました。5月は当初発表の同0.1％上昇から同0.3％上昇へ上方修正されました。前年同月比では2.3％上昇となり、5月の同2.6％上昇を下回りました（事前予想は同2.5％上昇）。食品とエネルギーを除いたコアPPIは、事前予想の前月比0.2％上昇に対して同横ばい、前年同月比では5月の3.0％上昇を下回る同2.6％上昇となりました。
○6月の個人所得は事前予想の前月比0.2％増に対して同0.3％増となりました。5月は同0.4％減でした。個人消費支出は前月比0.3％増となりました（5月は同横ばい）。
○6月のPCE価格指数は前月比0.3％上昇（5月は0.1％上昇）、前年同月比では2.3％上昇（同2.4％上昇）となりました。コアPCE価格指数は前月比0.3％上昇（同0.2％上昇）、前年同月比では2.4％上昇（同2.8％上昇）となりました。
○5月の建設支出は事前予想の前月比0.1％増に対して同0.3％減となりました。4月は当初発表の同0.4％減から同0.2％減に上方修正されました。5月は前年同月比では3.5％減となり、4月の同2.8％減を下回りました。
○6月の鉱工業生産指数は事前予想の前月比0.1％上昇に対して同0.3％上昇となりました。5月は当初発表の同0.2％低下から同横ばいに上方修正されました。6月の設備稼働率は77.6％となり、5月の77.5％を上回りました。
○6月の自動車販売台数は年率換算で1530万台となり、事前予想の同1550万台、5月の同1560万台を下回りました。そのうち、北米産の自動車販売台数は1200万台でした（5月は1210万台）。
○6月の小売売上高の速報値は事前予想が前月比0.1％増だったのに対して同0.6％増となりました。5月は同0.9％減でした。自動車を除く小売売上高は同0.5％増となりました（5月は同0.3％減）。
○6月の小売在庫の速報値は前月比0.3％増となりました。5月も同0.3％増でした。
○5月の卸売在庫は市場予想通り前月比0.3％減となりました。4月は当初発表の同0.2％増から同0.1％増に下方修正されました。
⇒6月の卸売在庫の速報値は前月比0.2％増でした。
○5月の企業在庫は4月と同様に前月比横ばいでした。
○5月の製造業受注は事前予想が前月比8.1％増だったのに対して同8.2％増となりました。4月は当初発表の同3.7％減から同3.9％減に下方修正されました。