BMSG設立5周年記念『BMSG STREET GALLERY』開催決定！渋谷を巨大アートギャラリーへ

BMSG設立5周年記念『BMSG STREET GALLERY』が9月17日より開催。SHIBUYA TSUTAYAを入り口にBMSGの5年間の軌跡をたどる巨大展示を展開する。

■『BMSG STREET GALLERY』とは？

SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSG（代表取締役CEO：SKY-HI、以下BMSG）は、2025年9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を舞台にした特別企画『BMSG STREET GALLERY』を9月17日から23日まで開催する。

メモリアルイヤーとなる5周年のコンセプト『GRAND CHAMP』に基づき、渋谷のストリート全域をひとつの巨大なアートギャラリーに見立てて、これまで歩んできた5年間のすべてを、屋内外を使った様々な場所でショーケースしていく、未だかつてない都市ジャック型の展示・インスタレーション企画。

■今年で4度目となる周年記念企画！今年は『GRAND CHAMP』がテーマ

今年で4度目となる周年記念企画。1度目となる、2022年にはBMSG設立2周年を記念し、渋谷ジャックから初の自社興行フェス『BMSG FES’22』を開催。また、BMSGアーティスト全員参加曲「New Chapter」リリースへと繋いだ「新章突入」企画を実施した。

続く2023 年は、BMSG設立3周年と『BMSG FES’23』開催を記念し行われた、「一夜限りの3周年感謝TVCM」放映。そして2024年は、会社のビジョンとして“TYOISM”（トウキョウイズム＝東京を起点とする独自のグローバリズム）を掲げた年に合わせ、BMSGらしくファン参加型の東京23区ジャックに挑んだ。

一歩ずつ着実に、けれども驚くほどの勢いで成長してきたこの5年間を、今年は『GRAND CHAMP』という言葉で括り、BMSGの所属アーティストによる大規模フェス『BMSG FES’25』や5周年企画を実施していく。設立記念日である9月18日を跨ぐ1週間、渋谷全域で開催する『BMSG STREET GALLERY』では、これまでの5年間の軌跡と、これからの挑戦を様々なかたちで表現する展示を展開予定。歩みを振り返りつつ、あらたな“てっぺん”を目指し進み続けるBMSGの姿勢が随所で体感できる企画となる。

■BMSG設立5周年にあたり、SKY-HIよりメッセージ

■イベント情報

『BMSG STREET GALLERY』

2025年9月17日（水）～9月23日（火）

※各施策によって開催日程が異なる

開催場所：渋谷全域

zone B：BEYOND 5YEARS

BMSG5年間の軌跡と、この先の未来へ広がる可能性を体感できる特別展示を、SHIBUYA TSUTAYA1階にて開催。過去の映像や写真を通じて、BMSGの5年間の歩みをビジュアルを通して体験しながら振り返る。また、B階では、アートギャラリーのギャラリーショップのようにグッズ販売も。これまでに販売された様々なグッズが手に入るチャンス。さらに、7階はBMSGアーティストとのコラボカフェもオープン。

開催場所：SHIBUYA TSUTAYA 1階 / B1階 / 7階（東京都渋谷区宇田川町 21-6)

開催期間

1階 ：2025年9月17日（水）～9月23日（火）

B1階/7階：2025年9月17日（水）～9月28日（日）

営業時間（1階・B1階共通）

9月17日（水）12:00～21:00

9月18日（木）以降 10:00～21:00

※写真はイメージ

※営業時間は変更となる場合あり。最新情報は公式サイトに掲載

※B1階のグッズ販売に関する詳細は後日発表

※7階コラボカフェは事前予約制。予約方法などの詳細は後日発表

zone M：MEMORIAL STREET

BMSG STREET GALLERY の入り口ともなる、SHIBUYA TSUTAYAでの展示「BEYOND 5YEARS」のゾーンを一歩でると、次は渋谷センター街に広がる「MEMORIAL STREET」がギャラリー来場者を迎える。通りに掲げられた無数のフラッグには、BMSG が成し遂げてきた数々のメモリアルな瞬間が、時系列で一つひとつ丁寧に刻まれる。この道を歩くだけで5年間の軌跡を追体験できる、またとない独創的な展示になっている。

開催場所：渋谷センター街

開催期間：2025年9月17日（水）～9月30日（火）

※写真はイメージ

※掲出開始日は変更になる場合あり

zone S：SHOWCASE OF TALENTS

BMSGのMISSION「才能を殺さないために。」にインスパイアされた展示とも呼べるのがこの3つめのゾーン。BMSGに集まった才能たちを、特殊な印刷技術を使ってインタラクティブに展示。渋谷のストリート中に点在する黒塗りのポスターには、「光を当てれば、才能は何度だって輝く。」の文字。この言葉をヒントに、スマートフォンなどのカメラでフラッシュを焚いて特定の場所を撮影すると…？ その答えは自身の目で確かめよう。

開催場所：渋谷区神南エリア

開催期間：2025年9月17日（水）～9月23日（火）

※写真はイメージ

※掲出開始日は変更になる場合あり

zone G：GRAND CHAMP MURAL

『BMSG FES’25』の顔ともなっているビジュアルが、巨大なStreet Mural Art（＝建物の壁や天井など、大規模な空間に描かれる絵画）のように渋谷の中心に登場。これまでの5年間の出来事が歴史の絵巻物のような日本画調で描かれた「BMSG5周年絵巻」の前に立つBMSGのメンバーたちが、高さ約6.4m、幅約14mの巨大アートに。その視線は覚悟とプライドに溢れ、5周年のその先の未来を見据えている。

開催期間：2025年9月15日（月）～9月21日（日)

※GRAND CHAMP MURALは9月21日（日）までの掲出を予定

※写真はイメージ

※※掲出開始日は変更になる場合あり

And More…

さらに「5周年」を記念して、BMSGの姿勢を体現するような特別シークレット企画も予定中。

■関連サイト

BMSG5周年Special Site

https://anniversary-bmsg.tokyo/5th-anniversary/