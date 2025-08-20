P500」月例レポート】
●企業業績
○S&P500指数構成銘柄の2025年第2四半期の営業利益と売上高：
⇒284銘柄が決算発表を終え、そのうち223銘柄（78.5％）で営業利益が予想を上回りました。
⇒2025年第2四半期の営業利益は前期比で10.2％増、前年同期比では8.6％増が見込まれており、四半期での過去最高の更新が予想されています。
⇒283銘柄中223銘柄（78.8％）で売上高が予想を上回りました。2025年第2四半期の売上高は前期比で3.2％増、前年同期比では3.1％増が見込まれています。
⇒2025年第2四半期の営業利益率は、2025年第1四半期の11.77％を上回る12.58％となる見通しです（2024年第2四半期は11.94％）。1993年以降の平均は8.54％、過去最高は2021年第2四半期の13.54％となっています。
⇒2025年第2四半期中に株式数の減少によってEPSが大きく押し上げられた発表済みの銘柄の割合は現時点で18.0％となっています。この割合は、2025年第1四半期は13.8％、2024年第2四半期は12.7％でした
○2025年通年の利益は前年比10.2％増が見込まれており、これに基づく2025年の予想株価収益率（PER）は24.7倍となっています。
○2026年通年の利益は前年比16.4％増が見込まれており、予想PERは21.3倍となっています。
●配当金
○2025年7月の配当支払額は前年同月比2.2％増となりました。6月は同12.8％増、5月は同0.02％増、4月は同9.5％増、3月は24.8％増、2月は同8.2％減、1月は同12.5％増でした。年初来では前年同期比で6.4％増となっています。2024年通年の配当支払額は前年比6.44％増でした（2023年は同5.05％増、2022年は同10.81％増）。
⇒7月の配当支払い金は1株当たり4.78ドルと、前年同月の4.68ドルを上回りました。
⇒2025年初来の配当支払い金は前年同期の1株当たり41.02ドルを上回る43.64ドルとなりました。
⇒2025年7月までの12ヵ月間の配当支払い金は1株当たり77.45ドルと、2024年7月までの12ヵ月間の72.36ドルを上回りました。
→2024年通年の配当支払い金も、前年の1株当たり70.30ドルから74.83ドルに増加し、過去最高を更新しています。
⇒2025年7月は、増配が33件、配当開始が1件、減配が1件で、配当停止が0件でした。2024年7月は、増配が32件、配当開始が1件で、減配が0件、配当停止が0件でした。年初来では、増配が231件、配当開始が4件、減配が5件、配当停止が1件となっています。
→2024年は、増配が342件、配当開始が8件、減配が15件、配当停止が2件でした。
→2023年は、増配が348件、配当開始が11件、減配が26件、配当停止が4件でした。
→2022年は、増配が377件、配当開始が7件、減配が5件、配当停止が0件でした。
○7月の増配率の中央値は6月の5.34％から6.38％に上昇し（5月は4.98％、4月は4.96％、3月は4.71％、2月は6.67％、1月は5.73％）、年初来では5.97％となっています。2024年通年では6.25％でした。7月の平均増配率は6月の8.17％から7.82％に低下し（5月は7.27％、4月は7.62％、3月は7.98％、2月は8.75％、1月は7.97％）、年初来では8.21％となっています。2024年通年の平均値は8.31％（いずれも2倍以上になった銘柄は除く）でした。2023年の年間の増配率の中央値は7.01％（2022年と2021年はともに8.33％）、平均値は8.68％（同11.80％、同11.76％）でした。
○2024年通年の配当支払い額は前年比6.44％増加しました。これにより、S&P500指数の株主への実際の年間の現金配当は15年連続で増加し、13年連続で過去最高を更新しました。