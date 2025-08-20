P500」月例レポート】
●主なポイント
○7月の株式市場は上昇基調が続き、終値での最高値を10回更新しました。市場は目先の不確実性は看過し、関税問題の解決に注目し、万事うまくいくとの見方が広まりましたが、（今のところ）当初の経済指標にも関税による経済への深刻な悪影響は見られていません。さらに、雇用と企業利益の面でも経済は力強さを維持しており、どちらのトレンドも今後も続くと思われます。S&P500指数 は7月に2.17％上昇しました（配当込みのトータルリターンはプラス2.24％）。6月は4.96％上昇（同プラス5.09％）、5月はそれまでの下落から反発に転じて6.15％上昇（同プラス6.29％）、4月は0.76％下落（同マイナス0.68％）でした。過去3ヵ月では13.83％と力強い上昇となり（同プラス14.21％）、年初来では7.78％上昇（同プラス8.59％）、過去1年では14.80％上昇（同プラス16.33％）となりました。2024年は23.31％上昇（同プラス25.02％）でした。
⇒7月のS&P500指数のトータルリターンはプラス2.24％でしたが、マグニフィセント・セブンを除くとプラス0.09％でした。4月8日に付けた直近安値からのトータルリターンはプラス27.72％と大幅なものになりましたが、マグニフィセント・セブンを除くとプラス14.49％でした。とはいえ、年初来で見るとマグニフィセント・セブンはS&P500指数をアンダーパフォームしており、指数全体の年初来トータルリターンがプラス8.59％となったのに対し、マグニフィセント・セブンを除くとプラス5.71％でした。
○7月の主なデータ
⇒7月のS&P500指数は上昇基調が続き、22営業日のうち10営業日で終値での最高値を更新しました。月曜から金曜まで毎日最高値を更新するパーフェクトな週も達成しました（取引時間中の最高値は6427.02、終値での最高値は6389.77）。S&P500指数は7月に2.17％上昇し、6月の4.96％上昇、全面高となった5月の6.15％上昇を合わせると、3ヵ月累計で13.83％上昇しました。7月は22営業日のうち13営業日で上昇しました。6月は20営業日のうち13営業日で上昇しました。
また、7月は値上がり銘柄数が減少したものの、引き続き値下がり銘柄数を上回り、279銘柄が値上がり、222銘柄が値下がりしました。6月は340銘柄が値上がり、163銘柄が値下がり、5月は347銘柄が値上がり、155銘柄が値下がり、4月は168銘柄が値上がり、331銘柄が値下がり、となりました（3月は154銘柄が値上がり、349銘柄が値下がり、2月は248銘柄が値上がり、255銘柄が値下がり、1月は355銘柄が値上がり、148銘柄が値下がり）。年初来では293銘柄が値上がり、210銘柄が値下がりとなっています。7月の出来高は前月比3％減、前年同月比では41％増となりました。
→7月は11セクターのうち6セクターが上昇しました。6月は9セクター、5月は10セクター、4月は5セクター、3月は2セクター、2月は6セクター、1月は10セクターが上昇しました。7月のパフォーマンスが最高となったのは情報技術で5.16％上昇しました（年初来では13.26％上昇、2023年末比では53.68％上昇）。パフォーマンスが最低だったのはヘルスケアで3.44％下落しました（同5.38％下落、同4.52％下落）。
⇒S&P500指数は7月に2.17％上昇して、6339.39で月を終えました（配当込みのトータルリターンはプラス2.24％）。6月は4.96％上昇して6204.95（同プラス5.09％）、5月は6.15％上昇して5911.69（同プラス6.29％）でした。過去3ヵ月では13.83％上昇（同プラス14.21％）、年初来では7.78％上昇（同プラス8.59％）、過去1年では14.80％上昇（同プラス16.33％）となりました。2024年は23.31％上昇（同プラス25.02％）、2023年は24.23％上昇（同プラス26.29％）、2022年は19.44％下落（同マイナス18.11％）でした。