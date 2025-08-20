　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比700円安の4万2860円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2883.17円に対しては23.17円安。出来高は2万9275枚となっている。

　TOPIX先物期近は3100.5ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.65ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42860　　　　　-700　　　 29275
日経225mini 　　　　　　 42865　　　　　-685　　　361096
TOPIX先物 　　　　　　　3100.5　　　　　 -18　　　 31028
JPX日経400先物　　　　　 27905　　　　　-135　　　　2601
グロース指数先物　　　　　 789　　　　　 -12　　　　2744
東証REIT指数先物　　　　　1933　　　　 +22.5　　　　 218

