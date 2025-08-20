日経225先物：20日正午＝700円安、4万2860円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比700円安の4万2860円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万2883.17円に対しては23.17円安。出来高は2万9275枚となっている。
TOPIX先物期近は3100.5ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42860 -700 29275
日経225mini 42865 -685 361096
TOPIX先物 3100.5 -18 31028
JPX日経400先物 27905 -135 2601
グロース指数先物 789 -12 2744
東証REIT指数先物 1933 +22.5 218
株探ニュース
TOPIX先物期近は3100.5ポイントと前日比18ポイント安、現物終値比0.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42860 -700 29275
日経225mini 42865 -685 361096
TOPIX先物 3100.5 -18 31028
JPX日経400先物 27905 -135 2601
グロース指数先物 789 -12 2744
東証REIT指数先物 1933 +22.5 218
株探ニュース