軽やかで壊れにくい。“金属ゼロ”で話題のZoff「Galileo」にサングラスが仲間入り！

日差しの強い夏場のレジャーには欠かせないサングラスですが、アクティブに動くシーンではつい落としたりぶつけてしまったり…、なんてハプニングも。

そんな衝撃を受けても壊れにくいサングラス「Galileo SUNGLASSES（ガリレオ サングラス）」（1万3300円 ※セットレンズ代込み）が、メガネブランド・Zoff（ゾフ）より登場しました。

人気のアイウェアシリーズ「Galileo」と同様、金属を一切使わずにレンズ以外すべてのパーツをラバーで作成することで、異次元のタフさを実現する1本。既存モデルよりレンズの天地幅を広げ、紫外線カット効果を高めています。

▲「ZA251G47（Wellington）」

「Galileo」シリーズはフレーム全体がラバー製。ぐにゃり曲げても、高い弾力性ですぐに元通り。

その秘密は、内側と外側で異なる硬度のラバーを使用した特許取得済みの特殊二重構造。テンプル内側に設けた斜線の抜き穴によって衝撃を和らげるクッション性を備えており、ソフトな掛け心地と、曲げても踏んでも簡単には壊れない頑丈さを実現しています。

「Galileo SUNGLASSES」では、アクティブに動くアウトドアシーンはもちろん、日常にも馴染むようスタイリッシュなフォルムに進化。

▲「ZA251G48（Wellington）」

トレンドの太フレームを取り入れ、上品で落ち着いた印象の新色「ブラウン」のフレームも新たに追加しています。レンズの天地幅を広げ、紫外線カット性能も強化。

ラインナップは、ウェリントンフレームの「ZA251G47」と「ZA251G48」の2型で、それぞれ3色のカラーバリエーションを展開。すべて、Galileoの形状記憶をサポートするオリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセットとなっています。

これからのアイウェアのスタンダードになりそうな画期的なアイテムですが、ラバーにとって弱点である皮脂や汗等の水分は定期的に拭き取り、直射日光、高温多湿の場所を避けて専用ケースで保管するといった手入れが必要。きちんとケアして、永く付き合える1本です。

