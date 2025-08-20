１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩのインタビュー企画、第８弾は“癒やしの歌声”を持つ藤牧京介（２６）。６月から“尾崎匠海＆藤牧京介（ＩＮＩ）”として２人で活動を始めているが「匠海とは歌に対する熱量も似ていて、ずっと一緒にやりたかったのでうれしい」と目を細めた。また、路上ライブについては「今回は『歌を届けたい』というのがテーマだったので、いろんな場所で歌いたかった」とも。デビューまでの数奇な巡り合わせやオーディションでの苦労、メンバーの話なども聞いた。

尾崎＆藤牧は７月に配信ドラマ「私の夫と結婚して」のテーマ曲「Ｓｏ Ｙｏｕ Ｃａｎ Ｓｈｉｎｅ」をリリースし、今月４日には「Ｕｎｒｅｑｕｉｔｅｄ Ｌｏｖｅ」「プロポーズ」をデジタル配信した。２人での活動は以前から話し合っていたという。

「匠海とは性格もすごく合うし、聴いてきた音楽や歌に対する熱量とか、活動する中で感じるモノがすごく似ていて、プライベートでよくご飯にも行っていました。その流れで『いつか２人でなんかやりたいよね』っていう話はずっとしていたので、今回それが叶（かな）ったのですごくうれしいです」

「プロポーズ」は２人が作詞を担当したが、うまく連携が取れたそうだ。

「初めは互いにそれぞれ（全部の）詞を書いて、それを合わせようしていました。途中で『どこまで進んでる？』みたいな話になって、向こうは頭から書いていて僕はサビから作っていたのでＡメロ、Ｂメロは匠海で、サビは自分という感じでうまくハマりました。テーマと方向性を話し合った上で書いていたので、スムーズに進みました」

２人での活動を機に始めた路上ライブでは、有意義な経験をしたようだ。

「今回は『歌を届けたい』っていう気持ちで一緒に活動することになったので、いろんな場所でちゃんと歌いたかったんです。初めての経験でしたが、正直ヤバくて、もっと頑張んないといけないって感じました。自分が合っていると思っていても、後で聞くとピッチが取れてなかったりとか、細かい部分をもっと丁寧に歌えると思ったり、いろんな気づきがありました」

きっかけＥＸＩＬＥ 中２の時にＥＸＩＬＥのライブを見てプロを夢見るようになって、高校時代はオーディションを受けまくっていたそうだ。

「実際に受けたのが１０個ぐらい。オフラインの審査で落ちていたのを数えると、何個か分からないぐらい受けましたが、うまくいきませんでした。卒業後に上京して勝負したい気持ちもありましたけど、母子家庭だったんで、独り立ちするのが先だなと思って就職しました。でも、その頃はちょっと（プロデビューは）諦めていましたね」

社会人になってからＳＮＳで歌の配信を始めた。２０万人近いフォロワーを集めた実力が、ある事務所の目に留まった。

「実はＳＮＳをやっていた時にスカウトされたんです。韓国の事務所から『来てください』と言われて、『韓国に行くかも』くらいまで話が進みました。もうギリギリまで悩みましたが、仕事もあったのでお断りしたら、その直後に流れてきたのが『ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ ＳＥＡＳＯＮ２』の話です。調べてみると、もともとが韓国発のオーディションで『これも何かの縁だろう』って思って受けようと決めました」

審査スタイル戸惑い オーディションがスタートすると、独自の審査スタイルに戸惑ったそうだ。

「これまで合宿があるオーディションは受けたことがありませんでした。審査や活動風景などの映像が流されることを知った上で生活し、それを見た人が評価して順位つけるワケじゃないですか。それを考えたら、全部に自信なくなっちゃって、歌も満足に歌えなくなっちゃいました。もう全然無理で、何も手につかないって感じでした。上位にランクされていても『俺、この順位でいいのか』って、逆に順位がプレッシャーになって自分を追い込んでいた感じです」

ファイナル審査でも、ずっと不安な気持ちで結果を聞いていたそうだ。

「シーズン１を見て上位にいても、最終投票で結構、順位が変動しちゃっていたので、マジでどうなるか分からないというのはずっとありました。４位で呼ばれた瞬間は力がちょっと抜けたというか、ずっとこわばっていた体がちょっと楽になった感覚はありました。仕事をやめて受けているんで、いろんな思いが頭をよぎりました。貯金もマジでなかったんで受かってよかったです（笑）」

自分の価値観やルールに従って、言動をコントロールできるメンタルの強さがある。歌に対しての真摯（しんし）な姿勢は印象的だった。（国分 敦）

◆藤牧京介が見たメンバー◆

▼池崎理人（２３）「クリエイティブ面の感性がすごくあって、僕も焦りを感じます（笑）。弟気質な面があるのもいいところです」

▼尾崎匠海（２６）「匠海は自分を追い込むタイプだから『無理しすぎず、もっと楽しんで活動したらいい』っていうのは伝えたい」

▼木村柾哉（２７）「柾哉君は自分と似ている感じがする。共感できる部分が多いからこそリーダーを支えてあげたいと思っています」

▼後藤威尊（２６）「威尊は優しくておもろい人です。自分とは感性が全く違うけど、お互いお笑い好きで根っこでは友達という感覚」

▼佐野雄大（２４）「雄大は男に囲まれて学生生活を過ごしてきた僕と匂いが同じ。一緒にバカやっていた友達とノリが似ている」

▼許豊凡（２７）「豊凡君は行動力がすごい。他の国で勝負するっていうのはなかなか根性がいるし、メンタルの強さに尊敬です」

▼高塚大夢（２６）「大夢を見て『歌、うめえな〜』って感じます。歌をずっとやってきたからこそ、それを強く感じる機会が多い」

▼田島将吾（２６）「将吾君はグループの要の役割を担ってくれている。どんどん発言してってほしいし、僕はすごく信頼しています」

▼西洸人（２８）「洸人君はちょっとかなわないなって思う部分があります。彼の中にある桁違いの信念がそう思わせるんでしょうね」

▼松田迅（２２）「迅とはちょっと砕けた話とか、一人の友人としても話ができるので楽しいし、こっちも助けられていると思う」

◆藤牧 京介（ふじまき・きょうすけ）１９９９年８月１０日、長野県出身。２６歳。ポジションはメインボーカル。癒やしのハイトーンボイスが持ち味で、ＭＣ能力の高さもメンバーも認めるところ。好物は焼き肉。身長１６８センチ、血液型Ａ。