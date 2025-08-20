長野県長野市及び上田市産農産物を活用したキャンペーンを実施！NICOTAMA DAYS CAFE

東急エージェンシーは、東急グルメフロントとの協働で長野県長野市及び上田市と連携し、長野市及び上田市の農産物の認知・ブランド価値向上並びに両市の魅力発信のため、両市の農産物を活用したオリジナルメニューを販売します。

NICOTAMA DAYS CAFE

期間：2025年8月20日(水)から同年8月26日(火)

実施店舗：NICOTAMA DAYS CAFE(東京都世田谷区玉川2-22-13)

※「NICOTAMA DAYS CAFE」のEはアキュート・アクセント付き

内容

両市の野菜及び果実を活用した以下のオリジナルメニューを提供します

(1)2色のとうもろこしの食べくらべマルゲリータ

長野市産「太陽のくちづけwhite」と上田市産「プレミアム味来85」をハーフ＆ハーフでひとつのピザに

(2)菅平高原レタスの採れたてサラダプレート

上田市が全国に誇る、今が旬のレタス。

フムス(ひよこ豆のペースト)とグリル野菜、そして両市自慢のとうもろこしもご一緒に

(3)川中島白桃のアールグレイスムージー

長野市生まれで、今が旬の川中島白桃を、香り高いアールグレイティーと一緒に、さわやかなスムージーに仕立てられています

4. その他

来店者に素材や産地を意識していただくことで、素材購入や来訪にもつなげるため、店内に素材や産地を紹介するPOPを提出するとともに、店内外に自然豊かな場所をイメージできる装飾を施します

