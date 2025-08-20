２月に第３子出産を発表した女優・武井咲が近影を見せた。

８日までに人気ファッション誌「ＶＥＲＹ」編集部の公式インスタグラムでは「【ＶＥＲＹ９月号発売中】大特集『買い足すなら“暑い秋にも着たい服”』には武井咲さんもご登場！」と報告。

「なかなか涼しくならない秋ですが秋気分を味わうのにキャップはうってつけです 武井さんご自身も、ファッションアイテムとしてよく使っているとインタビューでも熱い思いを語っていただきました」などと説明し、撮影に臨む武井の姿がアップされた。

キャップやオーバーオールでカジュアルに雰囲気を変えているが、フォロワーは「お美しい」「キャップ姿も可愛過ぎる」「なんでも着こなしてしまう咲ちゃんが可愛い〜」「可愛くて綺麗です」とうっとり。夫のＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯも「いいね！」していた。

武井はＴＡＫＡＨＩＲＯと１７年９月に結婚し、１８年３月に長女が誕生。２２年３月に次女が生まれたことを発表した。そして今年２月２日に所属事務所を通じ、連名で「先日、第３子となる女の子が誕生しましたことをご報告いたします」と報告した。