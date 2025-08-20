フィーディング中でもお口の様子が分かりやすい！エジソンママ「はなまる離乳食スプーン」

「エジソンママ」は、はじめてのフィーディングをサポートする「はなまる離乳食スプーン」を2025年8月21日に発売します。

エジソンママ「はなまる離乳食スプーン」

対象年齢 ： 5ヶ月ごろ〜

メーカー希望小売価格： 550円(税込)

■商品の特徴

〈ポイント1：のど突き防止「おはな型ののど突き防止プレート」〉

お口の奥まで入りすぎない、のど突き防止プレート付き。

また透明素材のプレートなので、フィーディング中でもお口の様子が分かりやすい。

〈ポイント2：はじめてでも食べやすい形状〉

スプーンの先端はフラットな形状に。

唇の繊細な動かし方がまだできない赤ちゃんでも、食べやすいちょうどよい深さにこだわりました。

〈ポイント3：ペーストもすくいやすいシリコン素材〉

離乳食ペーストやパウチなど、最後までキレイにすくいやすい、やわらかなシリコン素材。

底や隅にもフィットしやすく、かきだしやすいのもポイント。

