《新作》一目惚れしちゃった♡【ガチャ】スルー不可避の可愛さ！「ブランドコスメチャーム」

【PAUL & JOE（ポールアンドジョー）】のコスメをモチーフにしたチャームが【ガチャ】の新作として登場。ミニサイズ感ながら華やかで上品なビジュアルが映える、コスメらしい可愛さもポイント。眺めるたびにキュンと心をときめかせてくれそうです。今回は金具付きで荷物の目印にもぴったりな、見逃せない「ブランドコスメチャーム」をご紹介します。

ネコの形をした可愛いリップがチャームに！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「一目惚れして回しちゃった……！」と語るこちら。全5種類ある「PAUL & JOE コスメマスコットコレクションvol.1」です。引き当てたのは「モイスチュアライジング リップスティック 01」で、リップの先がネコの形になっているところも再現。華やかなカラーにワンポイントのお花のマークを合わせた、上品で可愛らしいビジュアルはミニサイズになっても映えそうです。

ほんのり艶感もあるパレットはチップ & ブラシ付きの豪華さ！

「PAUL & JOE コスメマスコットコレクションvol.1」からレポーターHaruさんが引き当てた「アイデザイン パレット 10」も必見！ ミニサイズのコンパクトを開けると4種類の異なるカラーが映える、チップ & ブラシ付きの豪華なチャームです。パレットに刻印されたお花も再現。ほんのりパールのような艶感も出ている上品で華やかな可愛らしいビジュアルが、開けるたびに心をときめかせてくれそうです。

