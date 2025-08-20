年齢・性別を問わず、自分らしい表情を育てる選択肢 ― アートメイクという選択

メイクの時間が変わる、小さな革命

朝のメイクに時間がかかる。汗やマスクで眉が消える。鏡の前で左右差に悩む…。

こうした日々の「ちょっとしたストレス」に心当たりはありませんか？

最近では、若い世代だけでなく、老眼でメイクが難しくなった方、治療の影響で眉が生えづらくなった方、そして男性の間でも、アートメイクへの関心が高まっています。

“毎日のメイク”という小さな習慣を、もう少しラクに、そして“自分らしさ”を整える手段として選ばれることが増えているのです。

アートメイクって、いわゆる「刺青」じゃないの？

この質問、実はまだまだ多く寄せられます。

アートメイクとは、医療機関で皮膚のごく浅い層に色素を定着させることで、メイクをしているような仕上がりを長期間持続させる技術です。タトゥーのように皮膚の深くに色素を入れる“刺青”とは異なり、数年かけて自然に薄れていくのが特徴です。

眉、アイライン、リップ、そして…アートメイクの可能性

女性医療クリニックLUNAメディカルビューティーラボでは、以下のようなアートメイクを行っています。

EYEBROW｜眉毛のアートメイク

・眉の左右差が気になる

・描き方がわからない

・年齢とともに眉が薄くなった…

そんなお悩みに応える、ナチュラルで整った仕上がりに。

EYELINE｜アイラインのアートメイク

・目元がぼやける

・汗でアイラインが落ちてしまう

・メイクを落とすと目ヂカラがなくなる…

そんな方へ、まつ毛の間に自然なラインを。すっぴんでも印象的な目元に。

LIP｜リップのアートメイク

・血色が悪く見える

・輪郭がぼやけている

・リップがすぐ落ちてしまう

そんな唇に、メイクしたような自然な色と輪郭を与えます。