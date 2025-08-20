かまいたちがMCを務める20日放送予定のABCテレビ「これ余談なんですけど…ゴシップ神７が2025年上半期芸人界ニュース全部話しちゃいますSP」 （後 11:10～、「熱闘甲子園」放送の場合後 11:40～）で、山内健司が自宅の購入価格が先輩芸人に「ほぼ完璧」にばれていたことを明かした。



【写真】山内の自宅の値段をほぼピタリ言い当てた先輩芸人 金融知識＆営業スキルで営業オファー急増中

サバンナ八木といえば昨年10月に難関の「ファイナンシャル・プランニング技能士1級」に合格したことを公表。今回も芸人界衝撃トピックスで「あの浪速中堅芸人がまさかの大ブレイク！」で、鬼越トマホーク金ちゃんがサバンナ八木が講演や営業で引っ張りだこになっていることを紹介。実際に吉本興業に所属するタレント内で、2025年上半期の「講演会」出演回数1位に輝いている。さらに「全盛期より稼いでいる」という八木だが、ちょっと変わった営業にも行っていることを暴露する。



すると山内も、家を買った時期や場所などを八木から聞かれたので答えたら、「家の値段をほぼ完璧に当てられた」と告白した。山内は以前、不動産投資で東京や大阪、横浜などに不動産を持っていることを明かしている。



他にも女性芸人のグラビア進出を“議論"。さらにとろサーモン久保田が「恐ろしいこと言っていいですか」と前置きし、「今年Ｍ-1ないと思います」と爆弾発言する。



