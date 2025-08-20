辻希美、第5子次女・夢空ちゃんとの密着ショット公開「可愛すぎ」「癒される」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの辻希美が8月20日、自身のブログを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの愛らしい母子2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美、第5子次女とベッドで密着
辻は「1日があっという間に過ぎていく」と育児の忙しさを綴り、夢空ちゃんとベッドで寄り添う温かい母子の姿を公開。「明日も頑張ろぅ おやすみなさい」と前向きなコメントを載せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒される写真」「愛情たっぷり」「微笑ましい」「幸せそう」「素敵なママ」といったコメントが寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男・幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生。杉浦は9日、自身のInstagramにて「ご報告2025年8月8日第5子が誕生しました」と発表しており、同日に辻も「18年ぶりの小さな小さな女の子です」「母子共に健康です」と報告した。（modelpress編集部）
◆辻希美、夢空ちゃんとの母子2ショットが話題
