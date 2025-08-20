¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¡¡9·î°Ê¹ß¤âÈÎÇä±äÄ¹¤Ø¡¡¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬É½ÌÀ
¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤Ë¤è¤ëÀ¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¡¢8·îËö¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÎÇä´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÇÛÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤¿»ö¾ð¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¤·¤¿¿ôÎÌ¤òÌóÂ«ÄÌ¤êÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÇÀ¿å¾Ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¿ï°Õ·ÀÌó¡×¤ÇÇä¤êÅÏ¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢ÈÎÇä´ü¸Â¤Ï8·îËö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð¸Ëºî¶È¤äÀºÊÆ¤Ê¤É¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï±äÄ¹¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¤·¤¿28Ëü¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢10Ëü¥È¥ó¤¬¤¤¤Þ¤À°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¡¢°ú¤Â³¤ÈÎÇä¤¹¤ë¤«¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤«¡¢¶È¼Ô¤Ë°Õ¸þ¤òÊ¹¤¼è¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£