気象台は、午前11時53分に、大雨警報（土砂災害）を田子町に発表しました。

青森県では、20日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。津軽、三八上北では、20日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■十和田市

□大雨警報

・土砂災害

20日夜遅くにかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 30mm



□洪水警報

20日夜遅くにかけて警戒



■平川市

□大雨警報

・土砂災害

20日夜遅くにかけて警戒





□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■西目屋村□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒■東通村□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm■三戸町□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒■田子町□大雨警報【発表】・土砂災害20日昼過ぎから20日夜遅くにかけて警戒■南部町□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒■新郷村□大雨警報・土砂災害20日夜遅くにかけて警戒□洪水警報20日夜遅くにかけて警戒