キム・スヒョン設立の事務所から人気若手俳優が退所　少女時代・ユナと共演のイ・チェミンと契約終了

新ドラマ『暴君のシェフ』で少女時代・ユナと共演する若手俳優イ・チェミンが、約5年所属した芸能事務所を退所した。

【写真】イ・チェミン、恋人女優とのデート現場

芸能事務所ゴールドメダリストは8月20日、イ・チェミンとの専属契約が今月限りで終了したことを発表。「長い時間をかけて慎重な議論の末に下された結果を尊重し、お互いの未来を応援することに決めた」と明らかにした。

また、「デビューの瞬間からともに悩み、成長することができて光栄だった。5年という時間の間、ゴールドメダリスト所属俳優として良い活動を見せてくれたイ・チェミンに深く感謝したい」とし、「イ・チェミンの新しい出発に、ファンの皆さんの温かな関心をお願いしたい」と伝えている。

ゴールドメダリストは、俳優キム・スヒョンが2019年11月に自身の親戚と共同で設立した芸能事務所だ。現在はキム・スヒョンのほかキム・スンホ、キム・シウン、イ・ジョンヒョン、ソン・ガヨン、チェ・ヒョヌク、チョン・ハンソル、ソル・イナなどの俳優が所属している。

（写真提供＝OSEN）イ・チェミン

イ・チェミンはゴールドメダリストと2020年9月に専属契約を締結し、翌2021年のドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』で俳優デビュー。以降は俳優活動の傍ら、KBSの音楽番組『ミュージックバンク』でIVE・ウォニョン、LE SSERAFIM・ウンチェとともにMCを務め人気を博した。

来る8月23日よりNetflixでも配信予定のtvNドラマ『暴君のシェフ』では、少女時代・ユナとともに主演を務める予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。