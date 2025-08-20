TICAD（ティカッド）＝アフリカ開発会議が20日、横浜で開幕します。石破首相はインドからアフリカを1つの経済圏と捉える新たな構想を打ち出しました。中継です。

世界の中で豊富な天然資源と人口が増加している事から「成長センター」として注目を集めるアフリカ。石破首相はトップ会談などを通して連携を強化したい考えです。

TICADはアフリカ開発をテーマとした国際会議で、30か国を超える首脳らが参加します。石破首相は20日午後の開会式を前に新たな経済圏の構想を打ち出しました。

石破首相

「本日、TICAD9 に合わせて『インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ』を提唱したいと思います」「アフリカの発展に必ず貢献する」「その実現に向けて日本は地域の皆さん方と共に取り組みます」

今回の会議では日本政府や民間企業とアフリカ側との間で経済協力に関する300件以上の署名が交わされます。

石破首相は30を超える首脳らとトップ会談を行う予定で、中国がこの地域への影響を増していることも念頭に関係強化を図る考えです。

また、自民党内では退陣を求める声が多く出る中、石破首相としては外交を実績にすることで続投への理解を広げたい狙いです。