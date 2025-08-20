「誰？」Stray Kidsフィリックス、本名がバレた理由「名前がかなり珍しいから」

Stray Kidsのフィリックスが、自身の本名が知られてしまったエピソードを明かした。

【写真】本名ではなく“芸名”を使わざるを得なかった韓国スターたち

8月19日に公開されたウェブバラエティ番組『サロンドリップ2』には、Stray Kidsのチャンビンとフィリックスがゲスト出演した。

MCのチャン・ドヨンが「フィリックスさんの本名が“ヨンボク”だと多くの人が知っていますが、メンバーたちはどうやって知ったのですか？」と質問。するとチャンビンは「“ヨンボク”という名前を全く知らなかった」と話し、「薬の袋に“Lee Felix（イ・フィリックス）・ヨンボク”と書かれていたので、誰のものかと聞いた」と振り返った。

（画像＝ユーチューブ）フィリックス

続いてフィリックスは「みんなが“イ・ヨンボクって誰？”と言っていた。その日に新しく入った練習生が僕だったから、目が合って“僕がイ・ヨンボクです”と答えた」と回想した。

さらに「所属事務所の本部長から“名前がかなり珍しいから、知られるとからかわれるかもしれない”と言われた。だから隠そうとしたのにバレてしまい、最初はすごく戸惑った」と笑いながら明かした。

◇フィリックス プロフィール

2000年9月15日生まれ。本名はイ・ヨンボク（オーストラリア名はフィリックス・リー）。オーストラリアで生まれ、2017年に単身渡韓した。Mnetのオーディション番組『Stray Kids』に出演し、2018年3月にStray Kidsのメンバーとしてデビュー。グループ内ではラッパー及びリードダンサーを担当しており、ベビーフェイスからは想像できないほどの超低音ボイスが魅力。